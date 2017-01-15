Патрушев рассказал об участившихся атаках на российские информсистемы

Атаки на российские информационные системы со стороны внешних сил в последнее время серьезно участились. Об этом в интервью «Российской газете» в воскресенье, 15 января, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, речь идет о хакерстве и несанкционированном сборе персональных данных. Для этих целей, в частности, используются мировые операторы и провайдеры.

«К примеру, администрация [президента США] Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», — подчеркнул Патрушев.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США.

В тексте утверждается, что президент России Владимир Путин поручил начать в 2016 году кампанию с целью влияния на президентские выборы в Соединенных Штатах. В докладе указывается, что Москва хотела подорвать веру общества в демократический процесс в США и очернить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. 14 января стало известно о намерении комитета по разведке сената США провести собственное межпартийное расследование якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Москва все обвинения в свой адрес последовательно отвергает.