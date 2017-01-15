День снега на Сахалине перенесли из-за сильного снегопада

В Южно-Сахалинске перенесли спортивный праздник День снега из-за сильной метели, сообщает сайт министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.



Праздник пройдет на следующих выходных. Ранее планировалось, что жители будут участвовать в эстафетах, поиграют в хоккей и покатаются на санках, сообщают местные СМИ.

Ранее МЧС по Сахалинской области сообщила, что в нескольких районах юга Сахалина ожидается метель и высокая лавинная опасность.