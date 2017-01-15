Создатели «Шерлока» обратились к пользователям Рунета

Создатели британского сериала «Шерлок» обратились в своем микроблоге к россиянам с просьбой не распространять финальный эпизод четвертого сезона, появившийся в Сети до официальной премьеры.

Соответствующий твит появился в микроблоге под хэштэгом «Избавьте меня от спойлеров» в субботу, 14 января.

«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», – говорится в сообщении.

Новая серия «Шерлока» под названием «Последнее дело» стала доступна пользователям русскоязычного сегмента интернета более чем за сутки до официальной премьеры в Британии, которая должна состояться в полночь с воскресенья на понедельник, с 15 на 16 января.

Новая серия появилась в Рунете в переводе Первого канала, но без логотипов. Комментарии в соцсетях изобилуют извинениями со стороны россиян. Фанаты шутят, что и здесь не обошлось без русских хакеров и напоминают, что с «этой страной ссориться нельзя». При этом многие переживают, что британский канал BBC в дальнейшем откажется от сотрудничества с Первым каналом.