Полиция Москвы задержала устроившего стрельбу из Калашникова мужчину

Московская полиция задержала 20-летнего молодого человека, который вечером 14 января устроил на севере столицы стрельбу в воздух из списанного охолощенного (переделанного под стрельбу холостыми патронами) автомата Калашникова. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает ТАСС.

«В ходе плана "Перехват" правонарушитель был задержан, у него обнаружен списанный охолощенный автомат Калашникова», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В правоохранительных органах подтвердили, что никто в результате инцидента со стрельбой не пострадал.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.