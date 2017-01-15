Выстрелом из Макарова прапорщик спас патрульную машину от разграбления

Сотрудник Росгвардии Петербурга с помощью выстрела остановил хулиганов, оторвавших номера и громкоговоритель от патрульной машины. Один человек задержан, пятеро сбежали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи 15 января сотрудники вневедомственной охраны по Васильевскому району отрабатывали тревожный сигнал, поступивший из квартиры дома 30/32 по Малому проспекту.

Прибывший на место наряд группы задержания обнаружил взломанные двери и оборванные провода сигнализации. Квартиру взяли под охрану и вызвали подкрепление.

Два прибывших на помощь наряда расставили служебные автомобили по периметру дома и отправились проверять, не спрятались ли взломщики в парадной, на чердаке или в подвале дома.

А в это время мимо проходила компания из шести человек, которым показалось, что на патрульной машине есть лишние детали.

Двое смельчаков уже успели оторвать госномер и громкоговоритель, когда их заметил сидевший во второй машине прапорщик.

Просьба прекратить безобразие поначалу была хулиганами проигнорирована, но выстрел из табельного Макарова заставил уважать закон так, что дебоширы бросились врассыпную.

39-летний прапорщик не стал гнаться за всеми сразу, а сосредоточился на одном злодее, за что и был вознагражден — за решительные и грамотные действия, приведшие к поимке правонарушителя, сотрудник Росгвардии будет поощрен начальством.