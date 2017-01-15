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15.01.2017 15:37
13 Комментариев

Выстрелом из Макарова прапорщик спас патрульную машину от разграбления

Сотрудник Росгвардии Петербурга с помощью выстрела остановил хулиганов, оторвавших номера и громкоговоритель от патрульной машины. Один человек задержан, пятеро сбежали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи 15 января сотрудники вневедомственной охраны по Васильевскому району отрабатывали тревожный сигнал, поступивший из квартиры дома 30/32 по Малому проспекту.

Прибывший на место наряд группы задержания обнаружил взломанные двери и оборванные провода сигнализации. Квартиру взяли под охрану и вызвали подкрепление.

Два прибывших на помощь наряда расставили служебные автомобили по периметру дома и отправились проверять, не спрятались ли взломщики в парадной, на чердаке или в подвале дома.

А в это время мимо проходила компания из шести человек, которым показалось, что на патрульной машине есть лишние детали.

Двое смельчаков уже успели оторвать госномер и громкоговоритель, когда их заметил сидевший во второй машине прапорщик.

Просьба прекратить безобразие поначалу была хулиганами проигнорирована, но выстрел из табельного Макарова заставил уважать закон так, что дебоширы бросились врассыпную.

39-летний прапорщик не стал гнаться за всеми сразу, а сосредоточился на одном злодее, за что и был вознагражден — за решительные и грамотные действия, приведшие к поимке правонарушителя, сотрудник Росгвардии будет поощрен начальством.

 


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комментарии пользователей (13)
Папазол
15 января 2017 г. 18:32
Ой, какую круть нашёл :)
Папазол
15 января 2017 г. 18:28
Циник:
Учитесь лохи.
Учицца, учицца и ещё раз учицца, как завещал ведикий Ст... Ленин
agish
15 января 2017 г. 18:22
Snaky:
Иле Вы считаете, что эти придатки карающей машинки с ксивой, сдают хоть какие-то нормативы?
Как ни странно, не смотря на то, что мы не более, чем "придатки с ксивами", но нормативы сдаем.
piter300
15 января 2017 г. 17:41
Удивительное рядом! Необходимо представить прапорщика(!) к ордину "За мужество" Ей богу НЕ верится,что офицер полиции по собственному разумению ,рискуя карьерой и работай выступил на охрану имущества (хотя бы и полицейского).
Snaky
15 января 2017 г. 17:37
Циник:
Жалко конечно что наши полисмены не имеют культуры обращения с оружием, положил бы нахрен парочку кретинов
Или мамашу с коляской, рядом проходящую. Иле Вы считаете, что эти придатки карающей машинки с ксивой, сдают хоть какие-то нормативы? Нет, на стрельбища-то, конечно, ездят..
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