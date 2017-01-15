Бывший пресс-секретарь СК Владимир Маркин объявил о выходе новой книги

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин объявил о скором выходе своей новой книги.

Книга называется «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений» и состоит из пяти «документальных детективных рассказов» об «успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния».

В книге пойдет речь о деле «банды ГТА», об убийстве 17 пенсионерок на Урале, о теракте в Домодедово, о захвате сухогруза «Арктик Си» и об авиакатастрофе в Ярославле, в которой погибли хоккеисты «Локомотива».

Владимир Маркин выпустил свою первую книгу «Самые громкие преступления 21 века в России» в сентябре 2016 года, еще занимая пост официального представителя СК РФ. Тогда он заявил, что планирует выпустить еще две книги.

Вскоре выяснилось, что в книге практически дословно используются статьи Надежды Прусенковой из «Новой газеты» и Ильи Барабанова из «Коммерсанта». Издательство «Эксмо» заявило, что заимствования не были оформлены как цитаты из-за технической ошибки.

Сам Маркин пояснил, что ответственность за появление плагиата несет издательство, поскольку он книгу не писал. «За мной — сбор и подборка всех материалов уголовных дел, выстраивание логики сюжета, оценки и выводы, за издательством — литературная и техническая обработка текста», — заявил он.

Владимир Маркин работал представителем СК РФ с момента основания ведомства в январе 2011 года. В сентябре 2016 года он подал в отставку и устроился на работу в «Русгидро».