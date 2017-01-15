Жильцов дома в Красном Селе эвакуировали из-за угрозы взрыва

Отверстие, которое неизвестный просверлил в газовой трубе жилого дома в Красном Селе, стало угрозой взрыва в воскресенье, 15 января. Аварии не произошло, но газоснабжение в доме нарушено.

Как «Фонтанке» сообщили читатели, из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов дома в Красном Селе. Житель одной из квартир дома 19 на Красногородской улице, судя по всему, так увлекся воскресным ремонтом, что просверлил газовую трубу.

Небольшое отверстие могло привести к печальным последствиям, поэтому к месту выхода газа оперативно подтянулись пожарные. По сообщениям очевидцев, жильцы первой парадной ждали результатов проверки на улице.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Балтийской газовой компании», в ведении которой находится дом, сейчас аварийная бригада устраняет последствия рукотворной аварии. По звонку отключили семь стояков, и без газа остались жильцы с 1-й по 72-ю квартиру.

В первую очередь газоснабжение будет восстановлено в тех квартирах, где не поврежден стояк, для восстановления которого потребуются сварочные работы.

Работы на месте аварии уже начались, но точных сроков их окончания в пресс-службе не назвали, но пообещали, что к вечеру воскресенья газ вернется в квартиры.