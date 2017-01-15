Немецкие СМИ опубликовали новые данные из доклада по делу рождественского теракта в Берлине

Тунисец Анис Амри, совершивший теракт на рождественском базаре в Берлине, постоянно принимал наркотики и занимался их сбытом.

Немецкие СМИ в воскресенье, 15 января, публикуют данные из доклада следствия по делу рождественского теракта в Берлине. Документ в начале рабочей недели будет обсуждать парламентская комиссия по контролю за деятельностью спецслужб.

По данным, попавшим в СМИ, террорист Анис Амри, задавивший людей на грузовике на рождественском базаре в Берлине, часто употреблял кокаин и экстази. Также 24-летний мигрант у себя на родине в Тунисе попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с распространением наркотиков. Во время атаки тунисец мог быть накачан одурманивающими веществами.

Также в докладе сказано, что Амри прибыл в столицу ФРГ за несколько дней до атаки. Ранее он часто ездил из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Бельгию. В телефонной книжке следователи нашли лишь два сохраненных номера, а в рюкзаке террориста лежали около тысячи евро.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что спецслужбы устанавливали слежку за подозрительным тунисцем — Амри попал в список опасных радикально настроенных исламистов. Но немецкие силовики семь раз приходили к выводу, что будущий берлинский террорист недостаточно опасен, и не предпринимали никаких действий.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Тягач с прицепом, которым управлял тунисец, въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). Террористу удалось покинуть Германию, но позже его нашли и ликвидировали полицейские в Милане.