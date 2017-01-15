В Тамбовской области подростка заподозрили в убийстве членов семьи

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, которого заподозрили в убийстве бабушки, отца и сестры. Люди погибли во сне от ударов топором.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Тамбовской области, убийство произошло 14 января в одном из домов поселка Сосновка. Там обнаружили тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки. Всем им во сне были нанесены множественные удары топором. Женщина и девушка погибли на месте, а мужчина умер в больнице.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 17-летний подросток. Убитые оказались его бабушкой, отцом и сестрой. По версии следствия, на преступление он мог пойти на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов.

По факту преступления расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).