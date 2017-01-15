Еще
15:24 15.01.2017
Пришлите свою новость!
15:15
Немецкие СМИ опубликовали новые данные из доклада по делу рождественского теракта в Берлине
15:06
В Тамбовской области подростка заподозрили в убийстве членов семьи
14:57
В поселке Морозова петербуржца спасают от белой горячки, а в Селиваново - от самострела
14:46
Аферист века Мэдофф монополизировал торговлю горячим шоколадом в тюрьме
14:29
Жильцов дома в Красном Селе эвакуировали из-за угрозы взрыва
14:14
На Гатчинском шоссе "мертвая" пробка из-за военизированного представления
14:05
Более 150 биатлонистов разных стран потребовали "смелых шагов" в отношении россиян
13:54
Полиция задержала петербуржца, едва не зарезавшего своего дядю
13:45
Израиль и Палестина не пришли на парижскую конференцию по урегулированию своего конфликта
13:37
Несколько заключенных обезглавлены в ходе бунта в бразильской тюрьме
13:24
В Домодедово рассказали подробности столкновения самолета с погрузчиком
13:13
В модернизированный пункт ВМФ РФ в Тартусе смогут заходить крейсеры
13:04
Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards
12:56
В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей
12:47
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований для своей инаугурации
12:38
Шведский боксер отправил судью в нокдаун во время титульного боя
12:28
Петербургский СК проверяет смерть солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги
12:12
СМИ сообщили о столкновении самолета с погрузчиком в Домодедово
12:03
Полиция задержала подозреваемого, в пылу ссоры зарезавшего оппонента на Загребском
11:54
Украина проведет проверку на территории РФ в рамках Венского документа
11:45
В Петербурге медики спасают упавших с этажей школьниц
11:37
Впавшего в кому российского режиссера эвакуировали из Таиланда
11:31
"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе
11:26
В Новой Ладоге школьник попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем
11:11
Житель Петербурга попал в больницу после взрыва петарды
11:03
В команде Трампа опровергли информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике
10:56
Полиция задержала налетчика в медицинской маске, покусившегося на салон «Связной» на Ветеранов
10:41
Мужчина погиб при пожаре на Северном проспекте
10:29
В московских аэропортах отменили более 35 рейсов из-за непогоды
10:18
Петербуржец разбился насмерть при падении с дивана
10:07
Кадыров сообщил о задержании опасного террориста
01:51
Под Красным Селом сразятся в память о «Январском громе»
01:41
Петербуржцам расскажут об отношениях мозга и иностранных языков
01:25
Столетие Евгения Лебедева отметят в БДТ особой программой
00:28
Соцсети обсуждают утечку новой серии "Шерлока"
00:20
Пострадавших в ДТП в Карелии туристов доставили в Петербург
14/01
«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы
14/01
Президент Финляндии намерен встретиться с Путиным в 2017 году не меньше двух раз
14/01
Задержанный за хулиганство пекарь не успел продать медаль "За победу над Японией"
14/01
Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга
14/01
Очевидцы: Горит бытовка долгостроя "Ленинский парк"
14/01
Жертва ДТП в Карелии защищала природу Ленобласти
14/01
Данни рассказал о планах на игру в новом сезоне
14/01
Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами
14/01
"Зенит" открыл новый сезон в Дубае
14/01
В соцсети пытаются опознать зацеперов с Ленинского проспекта
14/01
Следствие подтвердило, что в Финском заливе нашли "Монни"
14/01
Пострадавшего в ДТП на Обводном ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких
14/01
Полиция спасла актрису от самоубийства в центре Петербурга
14/01
Минфин назвал новую минимальную цену водки
14/01
Стена дома рухнула на спорткомплекс РЖД в центре Петербурга
14/01
47news сообщает о ДТП в Карелии, где пострадали петербуржцы
14/01
Дымогенератор сымитировал пожар в Сбербанке на Культуры
14/01
В Литве заговорили о стене на границе с Россией
14/01
Силуанов призвал навести порядок в нефтяном налогообложении
14/01
На Ветеранов маршрутка врезалась в троллейбус
14/01
На территории ломоносовской больницы сгорела "знаменитая" похоронная контора
14/01
Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек
14/01
На КАД произошла массовая авария с участием таксомотора
14/01
Погружения водолазов к Monni прерваны из-за погоды
14/01
В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу
14/01
Гендиректор Sony Entertainment уходит в Snapchat
14/01
Тоннель на пересечении Обводного и Московского перекрыт из-за смертельного ДТП
14/01
Большинство россиян назвали свою страну свободной и передовой
14/01
На трижды уволенного подполковника полиции Пулково возбуждено дело по поборам с таксистов
14/01
Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций
14/01
Семиклассница сиганула в окно в Красном Селе, избегая наказания за прогулы
14/01
Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
14/01
Мужчина с химическим ожогом желудка скончался в больнице Петербурга
14/01
Паркомат в Шереметьево запросил с автомобилиста три с лишним миллиона рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
15.01.2017 14:05
6 Комментариев

Более 150 биатлонистов разных стран потребовали "смелых шагов" в отношении россиян

Более 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием "смелых шагов" от организации по отношению к россиянам, сообщает Сeskatelevize со ссылкой на президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

Французский биатлонист назвал победителя кубка IBU Логинова мошенником. "Я думаю, что настало время смелых шагов от IBU. Нужно по крайней мере частично прекратить деятельность спортсменов, которые находятся под подозрением", — цитирует издание Хамзу.

Спортсмены подписали письмо в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону. 

Ранее IBU временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

На следующей неделе IBU планирует новое обсуждение доклада, на котором намерен принять дальнейшие решения относительно российских спортсменов.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (6)
Pathfinder
15 января 2017 г. 15:22
Как удобно избавляться от сильных соперников из России — просто включить их фамилии в очередной доклад очередного макларена. И ничего не надо доказывать! А "побеждать" станет значительно легче.
m9591m
15 января 2017 г. 15:13
Modest: мм..вы представляете, что такое биатлон?..там нет подвижных мишеней..))..
jukigor
15 января 2017 г. 15:13
Странно, даже не заходя сюда, был уверен, что эта тема есть... Ну, и...: В воскресенье, 15 января, стало известно, что 170 биатлонистов из разных стран мира подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов с требованием отстранить упомянутых в докладе Макларена спортсменов. Глава организации Андреас Бессеберг прокомментировал этот документ, отметив, что послание направлено против проблемы допинга, а не конкретно россиян. Лишь бы потрындеть без разбору?
Modest
15 января 2017 г. 15:09
Если так дальше пойдет, то наших спортсменов будут приглашать на соревнования только в качестве подвижных мишеней.
Carl
15 января 2017 г. 14:58
Сто пятьдесят белых и пушистых биатлонистов. Не смешите мои тапочки.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Более 150 биатлонистов разных стран потребовали "смелых шагов" в отношении россиян
Шведский боксер отправил судью в нокдаун во время титульного боя
«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы
Данни рассказал о планах на игру в новом сезоне
"Зенит" открыл новый сезон в Дубае
Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Акселя Витселя
Главный тренер СКА: "Кузня" была наглой и дерзкой
ВТБ заплатит "Динамо" как спонсор 10 млрд рублей
Минспорта России не сможет оплачивать выступления спортсменов под нейтральным флагом
Знарок возглавит сборную дивизиона Боброва на матче звезд КХЛ
Кокорина осудили за наркобарона
Как живут футболисты в Китае
Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни
«Зенит» эпохи дешевой нефти
Хинди руси бхай бхай
Чемпион из зоны
Спорт, который мы потеряли
«Железный» Ибрагим
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Лунев в мешке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Девятку" разорвало пополам в ДТП на Пушкинском шоссе

Сергей Николаев

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

Итоги недели с Андреем Константиновым

Медведев: Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

План битвы за Исаакий обсудили мирно

Донской казак и феминистка поспорили о побоях в семье

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.