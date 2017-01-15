Более 150 биатлонистов разных стран потребовали "смелых шагов" в отношении россиян

Более 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием "смелых шагов" от организации по отношению к россиянам, сообщает Сeskatelevize со ссылкой на президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

Французский биатлонист назвал победителя кубка IBU Логинова мошенником. "Я думаю, что настало время смелых шагов от IBU. Нужно по крайней мере частично прекратить деятельность спортсменов, которые находятся под подозрением", — цитирует издание Хамзу.

Спортсмены подписали письмо в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону.

Ранее IBU временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

На следующей неделе IBU планирует новое обсуждение доклада, на котором намерен принять дальнейшие решения относительно российских спортсменов.