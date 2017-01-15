Полиция задержала петербуржца, едва не зарезавшего своего дядю

Сотрудники полиции задержали молодого петербуржца, который пытался решить спор со своим дядей с помощью ножа. Едва не прирезавший родственника 23-летний парень стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, семейный конфликт произошел 14 января в квартире одного из домов по Софийской улице. По данным следствия, в половине десятого утра жертвой собственного племянника едва не стал 41-летний петербуржец.

Молодой человек в пылу ссоры схватился за нож и попытался зарезать дядю, полагают следователи. Фатальных последствий помогли избежать прибывшие медики, которые и вызвали полицию.

Стражи порядка задержали буйного родственника на месте.

Полицейские Фрунзенского района возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».