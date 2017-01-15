Израиль и Палестина не пришли на парижскую конференцию по урегулированию своего конфликта

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию началась в Париже, сообщает LCI. Тем не менее, на встрече не будут присутствовать сами лидеры Израиля и Палестины — премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Махмуд Аббас.

При этом сам Нетаньяху перед началом встречи сказал правительству страны, что «это конференция палестинцев под эгидой Франции».

«Их цель состоит в том, чтобы принять антиизраильские меры», — добавил премьер.

На самой конференции глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече «здесь так много [участников], потому что мы осознаем остроту ситуации», передает РИА «Новости».

Во встрече принимают участие представители около 70 стран. По его словам, концепция существования двух независимых государств находится под реальной угрозой, и ее необходимо сохранить.

Россию на конференции в Париже представляет посол страны во Франции Александр Орлов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия все еще готова организовать на своей территории встречу Аббаса и Нетаньяху.