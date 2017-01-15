В Домодедово рассказали подробности столкновения самолета с погрузчиком

Столкновение самолета АН-148 "Саратовских авиалиний" и погрузчика в Домодедово произошло из-за ошибки руления воздушного судна, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта.

Самолет выехал на техническую полосу, предназначенную для проезда спецтранспорта, а затем столкнулся с погрузчиком для наземного обслуживания, который стоял в выделенной зоне, говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне, пострадавших нет. На борту находился 61 пассажир. Все они были эвакуированы и отправились в Саратов следующим рейсом.