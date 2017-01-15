Боуи и Коэн посмертно номинированы на Brit Awards

Скончавшиеся в 2016 году музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на популярную музыкальную премию Brit Awards 2017.

Как сообщается на сайте премии, Дэвид Боуи номинирован в категории «Британский сольный исполнитель» среди музыкантов-мужчин, а Леонард Коэн находится в числе претендентов на звание «Международный сольный исполнитель».

Голосование за претендентов в номинациях Brit Awards закончится через пять дней.

Напомним, британский исполнитель Дэвид Боуи ушел из жизни 11 января 2016 года. Певец умер от рака. А в начале ноября скончался 82-летний канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн.

Премия Brit Awards основана Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году как британский аналог американской Grammy. Лауреатами премии в свое время были группы The Beatles, Oasis, а также Робби Уильямс, Эд Ширан и многие другие.