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15.01.2017 12:56

В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей

Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима прошел неудачно, передает агентство Киодо со ссылкой на специалистов японского аэрокосмического агентства (JAXA).

Аппарат упал в море через некоторое время после запуска. По предварительной информации, во второй ступени не воспламенилось топливо.

Ранее телеканал NHK сообщил, что запуск ракеты-носителя SS-520-4 прошел успешно, а коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей спустя 7,5 минут после старта. Изначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

SS-520-4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны. Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" — 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики — вес три килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметров.

Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).

Источник: РИА Новости


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