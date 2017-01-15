Петербургский СК проверяет смерть солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги

Следственные органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку по факту кончины солиста оперной труппы Эдуарда Цанги. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 15 января.

Как ранее уже писала «Фонтанка», 37-летний певец почувствовал себя плохо еще во время репетиции накануне в пятницу, 13 января. Однако в больнице решили не госпитализировать артиста и отпустили его домой. На следующий день Эдуард Цанга скончался.

Процедура доследственной проверки СК скорее всего формальность, правоохранительные органы обязаны устанавливать причину смерти, если она произошла при неочевидных обстоятельствах. Также в ходе проверки будет дана оценка действий врачей.