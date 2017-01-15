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15.01.2017 12:28

Петербургский СК проверяет смерть солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги

Следственные органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку по факту кончины солиста оперной труппы Эдуарда Цанги. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 15 января.

Как ранее уже писала «Фонтанка», 37-летний певец почувствовал себя плохо еще во время репетиции накануне в пятницу, 13 января. Однако в больнице решили не госпитализировать артиста и отпустили его домой. На следующий день Эдуард Цанга скончался.

Процедура доследственной проверки СК скорее всего формальность, правоохранительные органы обязаны устанавливать причину смерти, если она произошла при неочевидных обстоятельствах. Также в ходе проверки будет дана оценка действий врачей. 

 


© Фонтанка.Ру

Справка:

Бас-баритон, выпускник Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Эдуард Цанга в 2000 году был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра, а с 2008 года вошел в основной состав труппы. Лауреат Международного конкурса Елены Образцовой, Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова и других престижных вокальных соревнований, он исполнял большое количество партий на сцене театра. Веселый и улыбчивый в жизни, он был несравненным Папагено в постановке «Волшебной флейты» Моцарта, обаятельным Фигаро и Дон Жуаном, исполнителем партий Эскамильо («Кармен»), Руслана («Руслан и Людмила») и многих других.


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