Полиция задержала подозреваемого, в пылу ссоры зарезавшего оппонента на Загребском

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поножовщине на Загребском бульваре в Петербурге. Предполагаемым убийцей, зарезавшим своего оппонента в пылу ссоры, назван 22-летний молодой человек.

Как стало известно «Фонтанке», мертвого мужчину у дома 7 на Загребском бульваре нашли 13 января. По предварительной информации, причиной смерти 31-летнего петербуржца стало ножевое ранение в живот.

В результате разыскных мероприятий стражи порядка уже на следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний петербуржец.

Предполагается, что в районе трех часов ночи 13 января между мужчинами вспыхнула ссора, в качестве решающего аргумента подозреваемый воспользовался ножом, которым и зарезал оппонента. Бросив истекающего кровью мужчину, молодой человек сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".