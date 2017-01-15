В Петербурге медики спасают упавших с этажей школьниц

В детскую больницу Раухфуса за сутки доставили трех подростков после падения с высоты.

Напомним, в ночь на 14 января со Светлановского проспекта был увезен семнадцатилетний лицеист, выпавший с шестого этажа общежития. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Днем 14-го скорая выехала еще на одно падение – в Кудрово пятнадцатилетняя школьница, как писал 47 News, упала в пролет заброшенного дома с пятого этажа, и случайности этого несчастья есть подтверждение в виде показаний двух очевидцев из друзей пострадавшей. Ее привезли в Раухфуса с переломами костей черепа, черепно-мозговой травмой и поместили в реанимацию.

Рано утром 15 января с проспекта Косыгина забрана семнадцатилетняя девушка. Она выпала из окна на четвертом этаже 17-го дома. В больницу довезли живой, врачи пытаются спасти пациентку.