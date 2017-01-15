Впавшего в кому российского режиссера эвакуировали из Таиланда

Российского режиссера Федора Кудряшова, впавшего в кому, эвакуировали из Таиланда. В сопровождении членов семьи и врачей он вылетел из Бангкока в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота». Об этом в воскресенье, 15 января, агентству ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в королевстве Владимир Соснов.

«На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации», — отметил дипломат.

Кудряшов впал в кому после того, как 21 декабря прошлого года его сбил гидроцикл во время купания на одном из пляжей Паттайи. Местные доктора провели ему несколько операций. По их словам, состояние пострадавшего начало постепенно улучшаться. Родственники и друзья организовали в Интернете сбор средств для помощи режиссеру. 28 декабря его подруга Елена Бершачевская писала в Facebook, что на эти цели удалось собрать свыше шести миллионов рублей.

Кудряшов снял около 20 фильмов, большинство из которых документальные.