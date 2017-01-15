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15.01.2017 11:03

В команде Трампа опровергли информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа опроверг сообщение СМИ о намерении республиканца встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом Шон Спайсер написал в своем микроблоге в Twitter. Он назвал информацию о готовящихся переговорах в столице Исландии «стопроцентной ложью».

Глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон ранее заявил, что ведомство не получало запросов о проведении российско-американских переговоров. При этом он выразил готовность оказать помощь в проведении встречи. «Мы относимся к этому положительно и внесем свой вклад в улучшение отношений между США и Россией», — приводит Iceland Monitor слова министра.

15 января газета The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после инаугурации. Отмечалось, что одним из вопросов, которые республиканец поднимет на переговорах, станет соглашение с Москвой об ограничении ядерных вооружений.

13 января официальный представитель Трампа Шон Спайсер рассказал, что республиканец после инаугурации побеседует с Владимиром Путиным по телефону. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 ноября 2016 года. В ходе телефонного разговора они обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии».

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января.

Источник: Лента.ру


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