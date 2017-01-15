Полиция задержала налетчика в медицинской маске, покусившегося на салон «Связной» на Ветеранов

Вооруженный налетчик в медицинской маске субботним днем попытался опустошить салон сотовой связи «Связной» на Ветеранов в Петербурге, но не успел уйти из магазина. Полиция задержала злоумышленника с деньгами и мобильными телефонами.

Как стало известно «Фонтанке», салон сотовой связи «Связной» на проспекте Ветеранов, 75, едва не лишился выручки и товара 14 января. В два часа дня в магазин вошел мужчина в медицинской маске и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал от менеджеров открыть кассовый аппарат.

Злоумышленник забрал 11 тысяч выручки и по пути прихватил семь мобильных телефонов, но сбежать ему не удалось. Сотрудники магазина, едва увидев «покупателя» в маске, сразу нажали на тревожную кнопку.

Прибывшие в течение нескольких минут полицейские задержали налетчика с поличным. Выяснилось, что под маской скрывался 49-летний приезжий из Беларуси.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".