Мужчина погиб при пожаре на Северном проспекте

Мертвый мужчина был обнаружен после пожара в Калининском районе Петербурга 14 января. Однокомнатная квартира, в которой нашли тело, полностью выгорела.

Как стало известно "Фонтанке", в минувшую субботу в доме 73, корпус 1, по Северному проспекту тушили горящую квартиру. По информации ГУ МЧС по городу, огонь вспыхнул в 09.42.

Из дома эвакуировали 15 жителей. В 10 утра пожар был локализован.

В сгоревшей квартире обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, 63-летний погибший при пожаре проживал по этому адресу.

Проводится проверка.