Мужчина погиб при пожаре на Северном проспекте
Мертвый мужчина был обнаружен после пожара в Калининском районе Петербурга 14 января. Однокомнатная квартира, в которой нашли тело, полностью выгорела.
Как стало известно "Фонтанке", в минувшую субботу в доме 73, корпус 1, по Северному проспекту тушили горящую квартиру. По информации ГУ МЧС по городу, огонь вспыхнул в 09.42.
Из дома эвакуировали 15 жителей. В 10 утра пожар был локализован.
В сгоревшей квартире обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, 63-летний погибший при пожаре проживал по этому адресу.
Проводится проверка.
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