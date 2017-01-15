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15.01.2017 10:41

Мужчина погиб при пожаре на Северном проспекте

Мертвый мужчина был обнаружен после пожара в Калининском районе Петербурга 14 января. Однокомнатная квартира, в которой нашли тело, полностью выгорела.

Как стало известно "Фонтанке", в минувшую субботу в доме 73, корпус 1, по Северному проспекту тушили горящую квартиру. По информации ГУ МЧС по городу, огонь вспыхнул в 09.42.

Из дома эвакуировали 15 жителей. В 10 утра пожар был локализован.

В сгоревшей квартире обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, 63-летний погибший при пожаре проживал по этому адресу.

Проводится проверка.


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