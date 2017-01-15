В московских аэропортах отменили более 35 рейсов из-за непогоды

В московских аэропортах отменили и задержали несколько десятков рейсов из-за непогоды в воскресенье, 15 января.

По состоянию на 09:55 мск, в воздушных гаванях столицы отменены 36 рейсов, а отправление еще 51 самолета перенесли на более позднее время. Так, больше всего вылетов отменено в Шереметьево – 30 авиарейсов по различным направлениям. Также известно о задержке еще 39 лайнеров. В Домодедово, согласно информации на «Яндекс.Расписание», отменили шесть рейсов, а задержали 12. Между тем во Внуково и Жуковском никаких изменений в расписании пока нет.

Напомним, еще накануне столичный главк МЧС РФ предупредил о резком ухудшении погоды в Москве. Там заявили, что мокрый снег и сильный ветер будут бушевать в столице до утра 15 января. Но в воскресенье погода особо не улучшилась.