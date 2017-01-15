Кадыров сообщил о задержании опасного террориста

В Чечне накануне задержан террорист Имран Дацаев, который является членом бандформирования, координируемого боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Об этом в Instagram сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, сейчас Дацаев дает показания.

Кадыров уточнил, что оперативники поймали еще двух членов террористической группы, которые намеревались покинуть пределы Северного Кавказа. Задержанные будут перевезены в Грозный. Бандформирование полностью уничтожено.

"Мы уделяем особое внимание профилактической и оперативной работе, направленной на выявление любых преступных замыслов на стадии планирования, чтобы не дать бандитам творить зло. Так будет с любым, кто преступает закон", – заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что чеченские силовики нейтрализовали группу вербовщиков в ДАИШ, которые предлагали молодым людям принять участие в боевых действиях за территорией России на стороне террористов.

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.