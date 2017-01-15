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15.01.2017 00:28

Соцсети обсуждают утечку новой серии "Шерлока"

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии четвертого сезона британского сериала "Шерлок", премьера которой должна состояться в полночь с 15 на 16 января.

Судя по комментариям в социальных сетях, эпизод под названием "Последнее дело" в высоком разрешении появился в интернете в озвучке Первого канала и без логотипов. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть серию первыми в мире.

Некоторые поклонники "Шерлока" шутят, что между "русскими хакерами" и утечкой, вероятно, есть связь. Другие жалуются на невероятное количество спойлеров. Остальные фанаты телесериала просто радуются неожиданному везению.

​"Шерлок" выходит на телеканале "Би-Би-Си" с 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Роль Шерлока Холмса играет Бенедикт Камбербэтч, а доктора Ватсона — Мартин Фриман.

Источник: РИА Новости


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