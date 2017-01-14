Мирон хочет видеть мир двумя глазами

Трехлетний Мирон страдает от тяжелого онкологического заболевания – ретинобластома (рак сетчатки глаза). Ещё год назад родители ничего не знали об этой страшной болезни. Но по воле судьбы им пришлось испытать это.

Мирон Лукин, 3 года. Ретинобластома (рак сетчатки глаза).

Сумма к сбору – 2 040 000 рублей. Сбор ведет петербургский благотворительный фонд "Алеша".

Мирон – долгожданный ребенок, его появления ждали 4 года. Счастью не было предела. Мирон принёс в дом уют и тепло. Он очень быстро развивался, рано начал ходить и говорить, был очень смышленым и добрым мальчиком. Ближе к двум годам мама заметила, что у сына разный размер зрачков. Чуть позже один глаз стал светиться белым светом, как у кошки. Родители обратились к офтальмологу, откуда были направлены в областную больницу. Диагноз прозвучал, как приговор – рак.

«Помню, как сползала по стенке в слезах, а врачи говорили, что нужно срочно удалять глаз. Я проревела еще три дня. Но потом я и моя семья нашли силы взять себя в руки. И мы начали искать информацию по этому заболеванию. И оказалось, что ретинобластома лечится, и удаление глаза – это крайняя мера при нашем диагнозе. К сожалению, в Москву направлять врачи нас не стали, так как посчитали, что стадия заболевания уже слишком серьезна. Поэтому нам пришлось обратиться в заграничные клиники», – говорит мама малыша.

Мирона согласился принять один из лучших профессоров по данному заболеванию из Швейцарии. Счет, который выставила клиника, был непомерно велик. Родители приняли меры, организовали сборы в социальных сетях и смогли собрать нужную сумму. Началось лечение. В итоге опухоль регрессировала до минимальных размеров, к Мирону вернулось зрение на пораженном глазике. Начались тренировки по улучшению зрения. Но опухоль оказалась очень агрессивной, и за год лечения произошло два рецидива. С каждым новым рецидивом подразумевается новое лечение. И, соответственно, новый счет. Сейчас клиника выставила новый счет на 2017 год. Необходимо оплатить 34 000 швейцарских франков (это около 2 040 000 рублей).

Необходим ежемесячный контроль опухоли, чтобы не пропустить новый рецидив. Каждый рецидив очень опасен, так как опухоль может распространиться на головной мозг, и тогда малыша уже не спасти. Родители просят о помощи. Удалить ребенку видящий глаз – это означает, что нужно опустить руки и сдаться. Но как можно сдаться, если даже маленький Мирон силён духом и продолжает бороться с болезнью! Он достоин нормальной жизни, обычного детства.

Страничка Мирона на сайте БФ "Алеша".