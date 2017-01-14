Мирон хочет видеть мир двумя глазами

Еще
00:39 15.01.2017
Пришлите свою новость!
00:28
Соцсети обсуждают утечку новой серии "Шерлока"
00:20
Пострадавших в ДТП в Карелии туристов доставили в Петербург
14/01
«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы
14/01
Президент Финляндии намерен встретиться с Путиным в 2017 году не меньше двух раз
14/01
Задержанный за хулиганство пекарь не успел продать медаль "За победу над Японией"
14/01
Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга
14/01
Очевидцы: Горит бытовка долгостроя "Ленинский парк"
14/01
Жертва ДТП в Карелии защищала природу Ленобласти
14/01
Данни рассказал о планах на игру в новом сезоне
14/01
Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами
14/01
"Зенит" открыл новый сезон в Дубае
14/01
В соцсети пытаются опознать зацеперов с Ленинского проспекта
14/01
Следствие подтвердило, что в Финском заливе нашли "Монни"
14/01
Пострадавшего в ДТП на Обводном ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких
14/01
Полиция спасла актрису от самоубийства в центре Петербурга
14/01
Минфин назвал новую минимальную цену водки
14/01
Стена дома рухнула на спорткомплекс РЖД в центре Петербурга
14/01
47news сообщает о ДТП в Карелии, где пострадали петербуржцы
14/01
Дымогенератор сымитировал пожар в Сбербанке на Культуры
14/01
В Литве заговорили о стене на границе с Россией
14/01
Силуанов призвал навести порядок в нефтяном налогообложении
14/01
На Ветеранов маршрутка врезалась в троллейбус
14/01
На территории ломоносовской больницы сгорела "знаменитая" похоронная контора
14/01
Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек
14/01
На КАД произошла массовая авария с участием таксомотора
14/01
Погружения водолазов к Monni прерваны из-за погоды
14/01
В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу
14/01
Гендиректор Sony Entertainment уходит в Snapchat
14/01
Тоннель на пересечении Обводного и Московского перекрыт из-за смертельного ДТП
14/01
Большинство россиян назвали свою страну свободной и передовой
14/01
На трижды уволенного подполковника полиции Пулково возбуждено дело по поборам с таксистов
14/01
Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций
14/01
Семиклассница сиганула в окно в Красном Селе, избегая наказания за прогулы
14/01
Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
14/01
Мужчина с химическим ожогом желудка скончался в больнице Петербурга
14/01
Паркомат в Шереметьево запросил с автомобилиста три с лишним миллиона рублей
14/01
Lucasfilm опровергла планы заменить Кэрри Фишер графикой в новых «Звездных войнах»
14/01
У голландского журналиста нашли кость погибшего в крушении MH17 пассажира
14/01
В Петербурге студент выпал с 6-го этажа и остался жив
14/01
На Урале неизвестные напали на закрытый химический завод
14/01
Историю о подростках и для подростков расскажут в ТЮЗе
14/01
«Квартет имени Достоевского» сыграет в Петербурге
14/01
Обама продлил антироссийские санкции сразу на год
14/01
Деды Морозы и Снегурочки встретятся на велопараде
14/01
Палата представителей разрешила Мэттису выдвинуться на пост министра обороны США
14/01
Пентагон вновь заявил об уничтожении лидера "Аль-Каиды"
14/01
Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Акселя Витселя
14/01
Оганесяну могут добавить хищение 300 млн на стадионе
13/01
CNN: американских солдат готовят к кибервойне
13/01
Биржи США закрылись в плюсе
13/01
Обама назначил последнюю пресс-конференцию на 18 января
13/01
В Сербии арестовали черногорцев по делу о попытке госпереворта
13/01
Полиция Каталонии задержала марокканца с голландским паспортом, подозреваемого в терроризме
13/01
В Deutsche Bank сотрудникам запретили мессенджеры и sms
13/01
Обама пригласил Трампа на чай
13/01
Главный тренер СКА: "Кузня" была наглой и дерзкой
13/01
Бывшая пассия Кержакова бросила вызов полиции
13/01
За помилование Сноудена подписались миллион человек
13/01
ВТБ заплатит "Динамо" как спонсор 10 млрд рублей
13/01
По мотивам «Хаджи-Мурата» Толстого снимут сериал
13/01
Украина провела учения ПВО у Крыма
13/01
Эрнст: Пугачева - как оливье на новогоднем столе
13/01
Скончался автор классического хоррора «Изгоняющий дьявола»
13/01
Роспотребнадзор опроверг заявление Алексеенко о массовой фальсификации продуктов в РФ
13/01
Суточный и 90-минутный проездные билеты можно записать только на чистый «Подорожник»
13/01
Советник Трампа: Он позвонит Путину сразу после инаугурации
13/01
Во дворе на Большой Зелениной улице начинают строить жилой дом
13/01
Госдеп США: нас не пригласили на встречу по Сирии в Астане
13/01
В мессенджере WhatsApp нашли уязвимость для мошенников и спецслужб
13/01
Заснеженность ОЖД выросла в 30 раз
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
14.01.2017 23:52
0 Комментариев

Мирон хочет видеть мир двумя глазами

Трехлетний Мирон страдает от тяжелого онкологического заболевания – ретинобластома (рак сетчатки глаза). Ещё год назад родители ничего не знали об этой страшной болезни. Но по воле судьбы им пришлось испытать это.
Мирон хочет видеть мир двумя глазами

Мирон Лукин, 3 года. Ретинобластома (рак сетчатки глаза).

Сумма к сбору – 2 040 000 рублей. Сбор ведет петербургский благотворительный фонд "Алеша".

Мирон – долгожданный ребенок, его появления ждали 4 года. Счастью не было предела. Мирон принёс в дом уют и тепло. Он очень быстро развивался, рано начал ходить и говорить, был очень смышленым и добрым мальчиком. Ближе к двум годам мама заметила, что у сына разный размер зрачков. Чуть позже один глаз стал светиться белым светом, как у кошки. Родители обратились к офтальмологу, откуда были направлены в областную больницу. Диагноз прозвучал, как приговор – рак.

«Помню, как сползала по стенке в слезах, а врачи говорили, что нужно срочно удалять глаз. Я проревела еще три дня. Но потом я и моя семья нашли силы взять себя в руки. И мы начали искать информацию по этому заболеванию. И оказалось, что ретинобластома лечится, и удаление глаза – это крайняя мера при нашем диагнозе. К сожалению, в Москву направлять врачи нас не стали, так как посчитали, что стадия заболевания уже слишком серьезна. Поэтому нам пришлось обратиться в заграничные клиники», – говорит мама малыша.

Мирона согласился принять один из лучших профессоров по данному заболеванию из Швейцарии. Счет, который выставила клиника, был непомерно велик. Родители приняли меры, организовали сборы в социальных сетях и смогли собрать нужную сумму. Началось лечение. В итоге опухоль регрессировала до минимальных размеров, к Мирону вернулось зрение на пораженном глазике. Начались тренировки по улучшению зрения. Но опухоль оказалась очень агрессивной, и за год лечения произошло два рецидива. С каждым новым рецидивом подразумевается новое лечение. И, соответственно, новый счет. Сейчас клиника выставила новый счет на 2017 год. Необходимо оплатить 34 000 швейцарских франков (это около 2 040 000 рублей).

Необходим ежемесячный контроль опухоли, чтобы не пропустить новый рецидив. Каждый рецидив очень опасен, так как опухоль может распространиться на головной мозг, и тогда малыша уже не спасти. Родители просят о помощи. Удалить ребенку видящий глаз – это означает, что нужно опустить руки и сдаться. Но как можно сдаться, если даже маленький Мирон силён духом и продолжает бороться с болезнью! Он достоин нормальной жизни, обычного детства.

Страничка Мирона на сайте БФ "Алеша".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Yolkki Village
13.01.2017 16:46

В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры

Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Master на Серебристом
13.01.2017 15:14

Северо-Западный банк ВТБ аккредитовал ЖК Master на Серебристом

ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы). Несмотря на то, что объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В петербургском метро активировались лжеволонтеры
В Петербурге впервые в России стартовал проект по обучению молодых инвалидов
На благотворительном губернаторском приёме собрали 7 млн для лечения детей
Петербургские бездомные получили подарки от жителей города
В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным
Горожане к Новому году собрали для нуждающихся более тонны подарков
В Аничковом дворце прошла благотворительная ёлка
Музыкальный лицей приглашает на благотворительный «Рождественский калейдоскоп»
Петербуржцы в рекордные сроки собрали деньги регбистам с инвалидностью
В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка
Мирон хочет видеть мир двумя глазами
Чемпионам по парагребле нужна помощь
Первый год старой-новой школы
Жить в 79
Собака воспитана – счастливы все
Помогите услышать окружающий мир
Детский хоспис посетили звёздные гости
«Летающие звери» в уходящем году помогли 25 детям
Новый 2017-й: о чём мечтают петербургские паралимпийцы
Искусство оказывает паллиативную помощь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

Итоги недели с Андреем Константиновым

Медведев: Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

План битвы за Исаакий обсудили мирно

Донской казак и феминистка поспорили о побоях в семье

Сергей Бертов/Интерпресс

За "Ленинград" ответите!

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.