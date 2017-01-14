«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы
Петербургский футбольный клуб «Зенит» закончил 2016 год с чистой прибылью в размере 26 миллионов евро и занял по этому показателю девятое место среди европейских клубов. Об этом в субботу, 14 янаря, сообщает официальный сайт УЕФА. При этом рост прибыли «Зенита» по сравнению с прошлым годом составил 13%.
10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью (евро):
1. «Ливерпуль» —75 млн
2. «Ньюкасл» — 43 млн
3. «Реал» — 42 млн
4. «Лестер» — 40 млн
5. «Бернли» — 40 млн
6. «Днепр» — 33 млн
7. «Реал Сосьедад» — 30 млн
8. «Динамо» (Киев) — 30 млн
9. «Зенит» — 26 млн
10. «Мальме» — 25 млн
Напомним, ранее сообщалось, что официальный сайт «Зенита» занял 18 место в рейтинге самых посещаемых интернет-страниц футбольных клубов.
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