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14.01.2017 22:24
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«Зенит» вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» закончил 2016 год с чистой прибылью в размере 26 миллионов евро и занял по этому показателю девятое место среди европейских клубов. Об этом в субботу, 14 янаря, сообщает официальный сайт УЕФА. При этом рост прибыли «Зенита» по сравнению с прошлым годом составил 13%.

10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью (евро):

1. «Ливерпуль» —75 млн

2. «Ньюкасл» — 43 млн

3. «Реал» — 42 млн

4. «Лестер» — 40 млн

5. «Бернли» — 40 млн

6. «Днепр» — 33 млн

7. «Реал Сосьедад» — 30 млн

8. «Динамо» (Киев) — 30 млн

9. «Зенит» — 26 млн

10. «Мальме» — 25 млн

Напомним, ранее сообщалось, что официальный сайт «Зенита» занял 18 место в рейтинге самых посещаемых интернет-страниц футбольных клубов.


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