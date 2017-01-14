Задержанный за хулиганство пекарь не успел продать медаль "За победу над Японией"

Семь неномерных юбилейных медалей было найдено полицией Петербурга у мужчины, задержанного 13 января. Он должен будет заплатить штраф, но к содержимому его карманов это не относится.

Как стало известно "Фонтанке", 41-летний петербуржец, работающий пекарем, был остановлен патрульно-постовой службой днем в пятницу на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе.

Судя по вмененной впоследствии статье, мужчина вел себя неблагоразумно: ругался матом, приставал к прохожим или каким-то иным способом демонстрировал свое неуважение к обществу.

При личном досмотре в кармане куртки хулигана были найдены юбилейные медали. Правоохранителям задержанный рассказал, что купил их за сто рублей у незнакомца в Адмиралтейском районе.

Покупку пекарь совершил отнюдь не ради коллекционирования, а из корыстных побуждений: медали хотел перепродать подороже, а на вырученные деньги купить выпивку.

Мужчина приобрёл награды "За трудовое отличие", "Шестьдесят лет Вооруженных Сил СССР", "В память 250-летия Ленинграда", "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне", "За победу над Японией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." и "Ветеран труда".

Пекарь, согласно статье 20.1.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), должен будет заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей за нарушение общественного порядка. А вот за намерение продать медали наказание не предусмотрено – соответствующая 324 статья Уголовного кодекса грозит штрафом только за продажу государственных наград, коими юбилейные медали с 2010 года не являются.