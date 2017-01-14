Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга

В Мариинском театре подтвердили кончину солиста оперной труппы Эдуарда Цанги. Смерть наступила в субботу, 14 января.

Как пояснили корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе театра, еще накануне артисту стало плохо во время репетиции, но в больнице сочли возможным отпустить 37-летнего певца домой, где и произошел рецидив, закончившийся летально.

Бас-баритон, выпускник Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Эдуард Цанга в 2000 году был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра, а с 2008 года вошел в основной состав труппы. Лауреат Международного конкурса Елены Образцовой, Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова и других престижных вокальных соревнований, он исполнял большое количество партий на сцене театра. Веселый и улыбчивый в жизни, он был несравненным Папагено в постановке «Волшебной флейты» Моцарта, обаятельным Фигаро и Дон Жуаном, исполнителем партий Эскамильо («Кармен»), Руслана («Руслан и Людмила») и многих других.