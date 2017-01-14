Очевидцы: Горит бытовка долгостроя "Ленинский парк"

О пожаре на строительной площадке жилого комплекса "Ленинский парк" вечером в субботу, 14 января, сообщают жители близстоящих домов в Красносельском районе Петербурга.

Как уточняют пользователи специализированной группы в соцсети "ВКонтакте", загорелась одна из бытовок печально известного долгостроя группы компании "Город". На размещенных в сети видео и фото можно наблюдать открытое горение.

ГУ МЧС по Петербургу пока не располагает информацией о возгорании.

Несколькими часами ранее внимание городский служб уже было приковано к этой строительной площадке. Днем дольщики ГК "Город" пришли сюда с картонными коробками, символизирующие их обманутые ожидания. Комитет по строительству Петербурга обещал сдать дом в первом квартале 2017 года, однако дольщики сомневаются в выполнимости данного слова.

ЖК "Ленинский парк" расположен на пересечении Ленинского проспекта с улицей Доблести и является одним из трех долгостроев ГК "Город", чьи бывшие владельцы братья Руслан и Максим Ванчуговы находятся под арестом по подозрению в мошенничестве.