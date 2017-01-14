Данни рассказал о планах на игру в новом сезоне

Травмированный полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал клубному телевидению о состоянии своего здоровья. В субботу, 14 января, беседуя с журналистами, футболист высказал надежду выйти на поле в самое ближайшее время.

«Пока не могу утверждать, что готов на 100%, но буду продолжать набирать форму и двигаться к своей цели – полному восстановлению. Самое важное, что сейчас я хорошо себя чувствую. Колено в полном порядке, боль и легкий дискомфорт остались позади. Я рад вернуться в команду и тренироваться вместе со всеми. Тренировки с Луческу проходят с очень высокой интенсивностью. Мы много работаем над своим физическим состоянием – нам предстоит очень непростой весенний отрезок. Мне нужно игровое время, чтобы набрать форму к официальным матчам. Если я буду достаточно готов, тогда не исключено, что болельщики смогут увидеть меня в игре уже по ходу первого сбора», – заявил Данни в эфире «Зенит-ТВ».

Данни получил травму 16 апреля 2016 года. Врачи диагностировали разрыв крестообразной связки колена. С тех пор он не сыграл ни одного матча. В связи с тем, что это была уже третья подобная травма в его жизни, вопрос стоял о завершении карьеры.

«Зенит» в настоящее время находится на первых зимних сборах в Дубае. Сегодня, 14 января, петербуржцы провели товарищеский матч с немецким «Айнтрахтом».