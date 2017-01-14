О2 взялась за стихийное строительство
Дольщики О2 Development попали в нетипичную ситуацию – в ходе строительства компания отказалась от подземных парковок. Они займут место магазинов и кафе на первых этажах ЖК «Моя стихия» на Ольгинской дороге. Изменения не согласовали с Госстройнадзором, и теперь стройка может остановиться. Но дольщики едва ли смогут потребовать компенсации, только – возврата денег, говорят юристы.
По иску Госстройнадзора Арбитражный суд 13 января приостановил на 90 суток работу генподрядчика «Управление строительством» http://www.fonta
«Моя стихия» – это комплекс из трех башен, рассчитанных на 1,5 тысячи бюджетных квартир. Две трети жилья в нем – студии с ценой от 1,5 млн рублей. Под комплексом, по согласованному проекту, должны были находиться два подземных этажа с парковкой на 435 машин.
В сентябре прошлого года Госстройнадзор выехал на площадку с проверкой, но не нашел и следа запланированных подземных парковок. Строителям предписали исправить нарушения. Но вместо этого здания продолжили расти вверх. Коробки корпусов уже построены на уровень от 1 до 7 этажей.
В Госстройнадзоре настаивают — в нынешнем виде компании не удастся сдать дома в эксплуатацию. Проект придется перерабатывать и согласовывать заново.
Если компании не удастся оспорить решение суда, стройку ждет 3-месячная остановка. Это означает, что срок передачи ключей покупателям в июне 2018-го наверняка будет сорван. При этом «Моя стихия» уже является долгостроем. Она возводится с января 2014-го, а сдать корпуса планировали в середине 2016-го.
В О2 Development исчезновение подземного паркинга объясняют «особенностями инженерно-геолог
Изменение проекта – обычная практика, говорят в О2. Новые документы должны выйти из экспертизы в марте 2017-го и после этого направятся в Госстройнадзор. «До специалистов ГАСН доводилась соответствующая информация в ходе проверки», – поясняют в компании. Застройщик считает недоразумением судебные разбирательства со службой надзора и собирается обжаловать решение от 13 января.
Что нетипично, коллеги компании по строительному рынку, скорее, становятся на сторону Госстройнадзора. «Это не типовая ситуация. Застройщик не имеет права менять проект без согласования с Госстройнадзором после разрешения на строительство, – говорит Александр Брега, гендиректор компании «Мегалит», которому «Фонтанка» описала конфликт. – И что они продают дольщикам – то, что не имеют права строить? Тогда покупателей вводят в заблуждение».
На своем сайте О2 продолжает рекламировать комплекс по старому, согласованному проекту. Ни слова о том, что вместо магазинчиков и кафе на первых этажах будет паркинг.
«Перенос паркинга с подземного этажа на первый — это изменение конструктивных решений, влияющих на безопасность зданий. Это однозначно требует повторной экспертизы проекта и получения нового разрешения на строительство, – соглашается гендиректор компании Legenda Василий Селиванов. – Бывает, что проектные решения так серьезно меняются, но при наличии дольщиков – это нонсенс».
Поведение О2 строители считают давлением на власть. В проекте продано около 500 квартир. И городу будет непросто спорить с застройщиком под угрозой появления обманутых дольщиков.
К тому же самовольный пересмотр проекта – нечестная конкуренция. «Может быть, мы бы тоже хотели не строить подземные парковки. Это значительно удорожает проект, а места в них покупают неохотно, – говорит топ-менеджер строительной компании. – Но такая парковка прописана в градостроительно
«Если было разрешение на строительство одного комплекса, а фактически строили и продавали квартиры по другому проекту, по сути это попахивает мошенничеством, – добавляет Василий Селиванов. – Тем более если Госстройнадзор узнает об этом сам, без предупреждений от компании, обращается в суд и останавливает стройку».
В О2 заверяют, что дольщики не возражают против изменения проекта. С ними заключали договоры по схеме ЖСК – через вступление в жилищно-строител
В законности заключения новых договоров долевого участия (ДДУ) могут возникнуть сомнения. «Фактически компания заключает ДДУ на объект, по которому нет разрешения на строительство, – говорит Евгений Ширстов, адвокат Балтийской коллегии адвокатов. – Но как вы определите, по какому проекту они заключают договоры – старому или новому?»
Вряд ли покупатели смогут предъявить претензии О2 из-за изменения проекта. «Вероятно, условия участия в ЖСК были достаточно гибкими. Если в договорах были положения о возможности пересмотра проекта, то у покупателей фактически не остается выбора. Либо они перезаключают договоры на новых условиях, либо им придется отказаться от жилья, – добавляет Евгений Ширстов. – Хотя, как минимум, покупатели смогут потребовать назад уплаченную сумму и взыскать убытки».
В договорах прописывают и новые даты передачи квартир – июнь 2018 года. Хотя опрошенные «Фонтанкой» строители сомневаются в реальности этих сроков. «Если строить этаж в неделю, на бетонные работы нужно еще 20 – 25 недель. Они закончатся к июлю, – делится расчетами топ-менеджер одной из компаний. – Затем монтаж лифтов, теплового пункта, инженерия, отделка. Если работа будет кипеть, к концу года успеть можно. Но строительство подземного паркинга — это еще как минимум квартал. Плюс сама сдача в эксплуатацию занимает до 2 месяцев». Если стройка вдобавок остановится на 3 месяца, то сдача домов в срок наверняка сорвется.
Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»