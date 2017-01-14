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14.01.2017 19:08
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О2 взялась за стихийное строительство

Смольный требует остановить возведение ЖК «Моя стихия» на Парнасе. Застройщик О2 изменил проект, не согласовав это с Госстройнадзором.
О2 взялась за стихийное строительство
Антон Ваганов/ДП

Дольщики О2 Development попали в нетипичную ситуацию – в ходе строительства компания отказалась от подземных парковок. Они займут место магазинов и кафе на первых этажах ЖК «Моя стихия» на Ольгинской дороге. Изменения не согласовали с Госстройнадзором, и теперь стройка может остановиться. Но дольщики едва ли смогут потребовать компенсации, только – возврата денег, говорят юристы.

По иску Госстройнадзора Арбитражный суд 13 января приостановил на 90 суток работу генподрядчика «Управление строительством» http://www.fontanka.ru/2017/01/13/097/. На 17 января назначено рассмотрение аналогичного требования к застройщику «П1» (входит в группу «О2»), на которого оформлено разрешение на строительство.

«Моя стихия» – это комплекс из трех башен, рассчитанных на 1,5 тысячи бюджетных квартир. Две трети жилья в нем – студии с ценой от 1,5 млн рублей. Под комплексом, по согласованному проекту, должны были находиться два подземных этажа с парковкой на 435 машин.

В сентябре прошлого года Госстройнадзор выехал на площадку с проверкой, но не нашел и следа запланированных подземных парковок. Строителям предписали исправить нарушения. Но вместо этого здания продолжили расти вверх. Коробки корпусов уже построены на уровень от 1 до 7 этажей.

В Госстройнадзоре настаивают — в нынешнем виде компании не удастся сдать дома в эксплуатацию. Проект придется перерабатывать и согласовывать заново.

Если компании не удастся оспорить решение суда, стройку ждет 3-месячная остановка. Это означает, что срок передачи ключей покупателям в июне 2018-го наверняка будет сорван. При этом «Моя стихия» уже является долгостроем. Она возводится с января 2014-го, а сдать корпуса планировали в середине 2016-го.

В О2 Development исчезновение подземного паркинга объясняют «особенностями инженерно-геологической обстановки, выявленными в процессе строительства». Машино-места сохранятся в том же объеме, просто паркинг под корпусами переместится на первый этаж, а между домами останется подземным. Правда, строить его будут во вторую очередь, после завершения и усадки корпусов, поясняют в пресс-службе.

Изменение проекта – обычная практика, говорят в О2. Новые документы должны выйти из экспертизы в марте 2017-го и после этого направятся в Госстройнадзор. «До специалистов ГАСН доводилась соответствующая информация в ходе проверки», – поясняют в компании. Застройщик считает недоразумением судебные разбирательства со службой надзора и собирается обжаловать решение от 13 января.

Что нетипично, коллеги компании по строительному рынку, скорее, становятся на сторону Госстройнадзора. «Это не типовая ситуация. Застройщик не имеет права менять проект без согласования с Госстройнадзором после разрешения на строительство, – говорит Александр Брега, гендиректор компании «Мегалит», которому «Фонтанка» описала конфликт. – И что они продают дольщикам – то, что не имеют права строить? Тогда покупателей вводят в заблуждение».

На своем сайте О2 продолжает рекламировать комплекс по старому, согласованному проекту. Ни слова о том, что вместо магазинчиков и кафе на первых этажах будет паркинг.

«Перенос паркинга с подземного этажа на первый — это изменение конструктивных решений, влияющих на безопасность зданий. Это однозначно требует повторной экспертизы проекта и получения нового разрешения на строительство, – соглашается гендиректор компании Legenda Василий Селиванов. – Бывает, что проектные решения так серьезно меняются, но при наличии дольщиков – это нонсенс».

Поведение О2 строители считают давлением на власть. В проекте продано около 500 квартир. И городу будет непросто спорить с застройщиком под угрозой появления обманутых дольщиков.

К тому же самовольный пересмотр проекта – нечестная конкуренция. «Может быть, мы бы тоже хотели не строить подземные парковки. Это значительно удорожает проект, а места в них покупают неохотно, – говорит топ-менеджер строительной компании. – Но такая парковка прописана в градостроительном плане. Отказаться от нее по закону мы не имеем права». Ссылки на плохие грунты, обнаружившиеся в ходе строительства, собеседник «Фонтанки» называет невразумительными. Скорее всего, О2 отказалась от подземной парковки, чтобы удешевить стройку, считает он.

«Если было разрешение на строительство одного комплекса, а фактически строили и продавали квартиры по другому проекту, по сути это попахивает мошенничеством, – добавляет Василий Селиванов. – Тем более если Госстройнадзор узнает об этом сам, без предупреждений от компании, обращается в суд и останавливает стройку».

В О2 заверяют, что дольщики не возражают против изменения проекта. С ними заключали договоры по схеме ЖСК – через вступление в жилищно-строительный кооператив. Теперь О2 переводит их на более защищенную схему – перезаключает договоры по 214-му закону о долевом строительстве, объясняют в пресс-службе О2. В них сразу же указывают новые параметры дома, по еще не прошедшему экспертизу проекту. Если человек покупал квартиру на третьем этаже, в новом договоре будет указан четвертый из-за «повышения» парковки.

В законности заключения новых договоров долевого участия (ДДУ) могут возникнуть сомнения. «Фактически компания заключает ДДУ на объект, по которому нет разрешения на строительство, – говорит Евгений Ширстов, адвокат Балтийской коллегии адвокатов. – Но как вы определите, по какому проекту они заключают договоры – старому или новому?»

Вряд ли покупатели смогут предъявить претензии О2 из-за изменения проекта. «Вероятно, условия участия в ЖСК были достаточно гибкими. Если в договорах были положения о возможности пересмотра проекта, то у покупателей фактически не остается выбора. Либо они перезаключают договоры на новых условиях, либо им придется отказаться от жилья, – добавляет Евгений Ширстов. – Хотя, как минимум, покупатели смогут потребовать назад уплаченную сумму и взыскать убытки».

В договорах прописывают и новые даты передачи квартир – июнь 2018 года. Хотя опрошенные «Фонтанкой» строители сомневаются в реальности этих сроков. «Если строить этаж в неделю, на бетонные работы нужно еще 20 – 25 недель. Они закончатся к июлю, – делится расчетами топ-менеджер одной из компаний. – Затем монтаж лифтов, теплового пункта, инженерия, отделка. Если работа будет кипеть, к концу года успеть можно. Но строительство подземного паркинга — это еще как минимум квартал. Плюс сама сдача в эксплуатацию занимает до 2 месяцев». Если стройка вдобавок остановится на 3 месяца, то сдача домов в срок наверняка сорвется.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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