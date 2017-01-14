"Зенит" открыл новый сезон в Дубае

Товарищеской встречей с немецким "Айнтрахтом" петербургский "Зенит" начал тренировочный сбор в Дубае, открыв таким образом новый футбольный сезон.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", главный тренер "Зенита" Мирче Луческу попробовал в первой игре сезона почти всех своих футболистов, в том числе и многочисленных новичков. Игра завершилась со счетом 0-0.

С первых минут на поле появились Юрий Лодыгин, Сергей Зуйков, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов, Хави Гарсия, Павел Могилевец, Йоан Молло, Жулиано, Роберт Мак и Артем Дзюба.

Во втором тайме все 11 футболистов сменились, и вышли играть Михаил Кержаков, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Олег Шатов, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 января против китайского «Чанчуть Ятай». Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.