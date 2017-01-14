Еще
20:11 14.01.2017
Пришлите свою новость!
20:08
Данни рассказал о планах на игру в новом сезоне
19:44
Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами
18:59
"Зенит" открыл новый сезон в Дубае
18:36
В соцсети пытаются опознать зацеперов с Ленинского проспекта
18:05
Следствие подтвердило, что в Финском заливе нашли "Монни"
17:47
Пострадавшего в ДТП на Обводном ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких
17:42
Полиция спасла актрису от самоубийства в центре Петербурга
17:01
Минфин назвал новую минимальную цену водки
16:41
Стена дома рухнула на спорткомплекс РЖД в центре Петербурга
15:54
47news сообщает о ДТП в Карелии, где пострадали петербуржцы
15:46
Дымогенератор сымитировал пожар в Сбербанке на Культуры
15:36
В Литве заговорили о стене на границе с Россией
15:15
Силуанов призвал навести порядок в нефтяном налогообложении
14:56
На Ветеранов маршрутка врезалась в троллейбус
14:33
На территории ломоносовской больницы сгорела "знаменитая" похоронная контора
14:21
Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек
13:54
На КАД произошла массовая авария с участием таксомотора
13:34
Погружения водолазов к Monni прерваны из-за погоды
13:13
В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу
12:54
Гендиректор Sony Entertainment уходит в Snapchat
12:33
Тоннель на пересечении Обводного и Московского перекрыт из-за смертельного ДТП
12:18
Большинство россиян назвали свою страну свободной и передовой
12:09
На трижды уволенного подполковника полиции Пулково возбуждено дело по поборам с таксистов
11:58
Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций
11:46
Семиклассница сиганула в окно в Красном Селе, избегая наказания за прогулы
11:38
Джонни Депп и Эмбер Херд развелись
11:23
Мужчина с химическим ожогом желудка скончался в больнице Петербурга
11:11
Паркомат в Шереметьево запросил с автомобилиста три с лишним миллиона рублей
10:59
Lucasfilm опровергла планы заменить Кэрри Фишер графикой в новых «Звездных войнах»
10:46
У голландского журналиста нашли кость погибшего в крушении MH17 пассажира
10:30
В Петербурге студент выпал с 6-го этажа и остался жив
10:17
На Урале неизвестные напали на закрытый химический завод
01:48
Историю о подростках и для подростков расскажут в ТЮЗе
01:31
«Квартет имени Достоевского» сыграет в Петербурге
01:18
Обама продлил антироссийские санкции сразу на год
01:16
Деды Морозы и Снегурочки встретятся на велопараде
00:46
Палата представителей разрешила Мэттису выдвинуться на пост министра обороны США
00:31
Пентагон вновь заявил об уничтожении лидера "Аль-Каиды"
00:24
Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Акселя Витселя
00:16
Оганесяну могут добавить хищение 300 млн на стадионе
13/01
CNN: американских солдат готовят к кибервойне
13/01
Биржи США закрылись в плюсе
13/01
Обама назначил последнюю пресс-конференцию на 18 января
13/01
В Сербии арестовали черногорцев по делу о попытке госпереворта
13/01
Полиция Каталонии задержала марокканца с голландским паспортом, подозреваемого в терроризме
13/01
В Deutsche Bank сотрудникам запретили мессенджеры и sms
13/01
Обама пригласил Трампа на чай
13/01
Главный тренер СКА: "Кузня" была наглой и дерзкой
13/01
Бывшая пассия Кержакова бросила вызов полиции
13/01
За помилование Сноудена подписались миллион человек
13/01
ВТБ заплатит "Динамо" как спонсор 10 млрд рублей
13/01
По мотивам «Хаджи-Мурата» Толстого снимут сериал
13/01
Украина провела учения ПВО у Крыма
13/01
Эрнст: Пугачева - как оливье на новогоднем столе
13/01
Скончался автор классического хоррора «Изгоняющий дьявола»
13/01
Роспотребнадзор опроверг заявление Алексеенко о массовой фальсификации продуктов в РФ
13/01
Суточный и 90-минутный проездные билеты можно записать только на чистый «Подорожник»
13/01
Советник Трампа: Он позвонит Путину сразу после инаугурации
13/01
Во дворе на Большой Зелениной улице начинают строить жилой дом
13/01
Госдеп США: нас не пригласили на встречу по Сирии в Астане
13/01
В мессенджере WhatsApp нашли уязвимость для мошенников и спецслужб
13/01
Заснеженность ОЖД выросла в 30 раз
13/01
План битвы за Исаакий обсудили мирно
13/01
В петербургском метро активировались лжеволонтеры
13/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 января
13/01
Прорыв трубы затруднил проезд на Софийской улице
13/01
Спасатели нашли утонувшее судно Monni
13/01
Дворы в 12 районах Петербурга начнут убирать по-новому с 1 апреля
13/01
Детей отправили в "детский сад-призрак" в Приморском районе
13/01
Песков: Путин не общался с руководителями "ЧВК Вагнера"
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
14.01.2017 19:44

Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами

Несколько десятков дольщиков ГК «Город» днем 14 января провели акцию в Петербурге - своей фотосессией они потребовали возобновить стройку, окончания которой ждут уже четвертый год.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на пересечение Ленинского проспекта с улицей Доблести, где располагаются долгострои «Ленинский парк» и «Прибалтийский», семьи дольщиков пришли со своими домами, которые собрали из картонных коробок. Каждый из таких домов был расписан лозунгами и выдвигаемыми требованиями.

«Акция заняла около часа. О ней не предупреждали застройщика и Смольный, но полиция присутствовала», – рассказала «Фонтанке» дольщица Наталья Бурмистрова.

В мероприятии, по оценке организаторов, приняли участие порядка 50 человек.

Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами

Работы на стройках трех комплексов, насчитывающих 3,5 тысячи дольщиков, фактически остановились в начале декабря, хотя две очереди «Ленинского парка» комитет по строительству обещал ввести в первом квартале 2017-го. Дольщики считают, что из-за плохого финансирования дома не сдадут в обещанные сроки. По официальным данным, за последние 1,5 года на строительство израсходовали 2 млрд рублей при том, что необходимо 9 млрд.

10 января дольщики «Города» передали в приемную губернатора письма с требованием принять меры для ускорения финансирования и достройки домов. 

ГК «Город» возводит в Петербурге 3 жилых комплекса: два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны на пять тысяч квартир. Первая очередь должна была быть сдана в 2013 году, но осенью того года стройка остановилась. Работы возобновились в 2015-м силами подрядчика «Проммонолит». Летом 2016-го ГК «Город» приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Для достройки домов была создана ХК «Эра» и выделен кредит банка «Санкт-Петербург». В отношении бывших владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Братья находятся в СИЗО.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК Master на Серебристом
13.01.2017 15:14

Северо-Западный банк ВТБ аккредитовал ЖК Master на Серебристом

ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы). Несмотря на то, что объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28

Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ГК "Эталон"
13.01.2017 12:19

ЛенСпецСМУ предоставили кредитную линию в 1 млрд рублей

Акционерное Общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») и МТС Банк и подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 4 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами
Под конец года петербургские строители сдали в эксплуатацию 386 домов
Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» компании O2 Development
Продолжение улицы Катерников в «Балтийской жемчужине» построят к 2020 году
ЖК «Династия» в Петергофе достроят к лету 2017 года
Суд остановил снос корпусов на Восстания, 4
RBI получил разрешение на ввод ЖК на Пискаревском проспекте
RBI получил разрешение на ввод ЖК на Заозерной улице
Дольщики ГК «Город» потребовали от Смольного ускорить достройку домов
Вахмистров стал координатором «Национального объединения строителей» по Петербургу
Как узаконить студию в центре Петербурга
Власть сдала обманутых дольщиков
Что будет со строительством и рынком недвижимости в 2017-м году?
Как выглядит мини-город на отдельно взятой улице?
Большому проекту большие дороги
Квадрат: Итоги года — что последует за рекордами рынка?
Как Петровский остров превращается в «ривьеру»
ЮИТ отметил Pikku Joulu и провел «Что? Где? Когда?»
Год нерастущих цен на жилье
Куда растет оптимизм девелопера
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

Итоги недели с Андреем Константиновым

Медведев: Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

План битвы за Исаакий обсудили мирно

Донской казак и феминистка поспорили о побоях в семье

Сергей Бертов/Интерпресс

За "Ленинград" ответите!

Новости компаний
ЖК Master на Серебристом
13.01.2017 15:14
Северо-Западный банк ВТБ аккредитовал ЖК Master на Серебристом
ЖК Master на Серебристом (застройщик MASTER девелопмент) аккредитовал Северо-Западный Банк ВТБ (Банк Москвы). Несмотря на то, что объект находится на ранней стадии готовности деловым партнёром проекта становится уже шестое кредитное учреждение
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ГК "Эталон"
13.01.2017 12:19
ЛенСпецСМУ предоставили кредитную линию в 1 млрд рублей
Акционерное Общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») и МТС Банк и подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 4 года
«Петербургская Недвижимость»
12.01.2017 17:11
С 13 по 15 января во всех офисах «Петербургской Недвижимости» объявлены скидки
Компания «Петербургская Недвижимость» объявляет беспрецедентную акцию – выходные распродаж. Они продлятся целых три дня – 13,14,15 января – во всех офисах компании
ПАО «Группа ЛСР»
12.01.2017 12:20
«Группа ЛСР» вывела в продажу новые корпуса в жилых комплексах в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» вывела в продажу сразу несколько новых корпусов в жилых комплексах в разных районах Санкт-Петербурга, где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок
ПАО «Группа ЛСР»
11.01.2017 13:18
Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются
Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
RBI
11.01.2017 12:11
ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию
На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00
Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»
Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
ГК Эталон
10.01.2017 16:06
ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Один из крупнейших банков России ̶ ВТБ24 ̶ аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
Time
10.01.2017 15:48
RBI получил разрешение на ввод ЖК Time на Заозерной улице
В конце декабря 2016 года Службой государственного надзора и строительной экспертизы Санкт-Петербурга было подписано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.