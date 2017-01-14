Дольщики ГК «Город» пришли к застройщику со своими домами

Несколько десятков дольщиков ГК «Город» днем 14 января провели акцию в Петербурге - своей фотосессией они потребовали возобновить стройку, окончания которой ждут уже четвертый год.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на пересечение Ленинского проспекта с улицей Доблести, где располагаются долгострои «Ленинский парк» и «Прибалтийский», семьи дольщиков пришли со своими домами, которые собрали из картонных коробок. Каждый из таких домов был расписан лозунгами и выдвигаемыми требованиями.

«Акция заняла около часа. О ней не предупреждали застройщика и Смольный, но полиция присутствовала», – рассказала «Фонтанке» дольщица Наталья Бурмистрова.

В мероприятии, по оценке организаторов, приняли участие порядка 50 человек.

Работы на стройках трех комплексов, насчитывающих 3,5 тысячи дольщиков, фактически остановились в начале декабря, хотя две очереди «Ленинского парка» комитет по строительству обещал ввести в первом квартале 2017-го. Дольщики считают, что из-за плохого финансирования дома не сдадут в обещанные сроки. По официальным данным, за последние 1,5 года на строительство израсходовали 2 млрд рублей при том, что необходимо 9 млрд.

10 января дольщики «Города» передали в приемную губернатора письма с требованием принять меры для ускорения финансирования и достройки домов.

ГК «Город» возводит в Петербурге 3 жилых комплекса: два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны на пять тысяч квартир. Первая очередь должна была быть сдана в 2013 году, но осенью того года стройка остановилась. Работы возобновились в 2015-м силами подрядчика «Проммонолит». Летом 2016-го ГК «Город» приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Для достройки домов была создана ХК «Эра» и выделен кредит банка «Санкт-Петербург». В отношении бывших владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Братья находятся в СИЗО.