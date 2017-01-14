Пострадавшего в ДТП на Обводном ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких

Врачи детской больницы Раухфуса борются за жизнь ребенка, пострадавшего при ДТП в тоннеле на Обводном канале. У мальчика отказывают легкие.

Напомним, рано утром 14 января в тоннеле Обводного под Московским проспектом столкнулись четыре автомобиля, в том числе снегоуборщик. Самые серьезные повреждения получил Suzuki. Сообщалось о смерти двух женщин в иномарке и травмировании трехлетнего ребенка. Его спасло детское сиденье.

Как стало известно «Фонтанке», мальчик был доставлен в Раухфуса в тяжелом состоянии. После реанимационных мероприятий он был переведен на искусственную вентиляцию легких.