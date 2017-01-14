Полиция спасла актрису от самоубийства в центре Петербурга

Полицейские предотвратили суицид на глазах шокированных очевидцев в центре Петербурга. И пусть спасательная операция 14 января всего лишь сорвала уличный спектакль, но за реакцию патрулю – пятерка.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около 14.30 на край балкона Гостиного двора, выходящего на угол Невского проспекта и Думской улицы, поднялась женщина и громогласно поделилась с окружающим миром ближайшими планами. Были они страшны. Неизвестная прощалась с жизнью и, несмотря на относительно небольшое расстояние до земли, явно намеревалась свернуть себе шею.

Женщине, очевидно, было много что сказать, но петербургская полиция отвела ей лишь полторы минуты. Ровно столько времени прошло с первых роковых обещаний до того, как примчавшийся патруль снял безумную с балкона.

Снизу послышался гвалт голосов, и полицейским не показалось, что он был одобрительным и тем более благодарным.

«Ребят, мы играем спектакль», – пояснила спасенная.

Ею оказалась актриса Театра.doc Людмила Корниенко, известного своими уличными постановками. Спектакль «Неявные воздействия» поставил Всеволод Лисовский. Действие каждый раз происходит в новом месте городского пространства – на улицах, в торговых центрах, заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета, в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир.

Сегодняшний спектакль сопровождали около тридцати зрителей, купивших билеты, и множество прохожих. Сконфуженные полицейские погрузили в автомобиль Лисовского и Корниенко и увезли в 28-й отдел полиции Центрального района. Однако нетипичная ситуация не вписывалась ни в одну административную статью, тем более – актеры.

«Нас предупредили, чтобы мы не подвергали себя опасности и не создавали рисковые ситуации в общественных местах, и с этим мы, конечно, согласились», – сказал «Фонтанке» Всеволод Лисовский.

Спектакль продолжился без актрисы. Но полицейские были так любезны, что отвезли ее и постановщика обратно.

В полиции «Фонтанке» подтвердили, что к актерам Театра.doc претензий не имеется, ситуацию можно считать недоразумением.