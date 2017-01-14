Следствие подтвердило, что в Финском заливе нашли "Монни"

Обнаруженные на дне Финского залива обломки являются частями рыболовецкого судна "Монни", затонувшего в первые дни нового года. Криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте идентифицировали пятничную находку водолазов МЧС. Об сообщает 47news в субботу, 14 января.

В настоящее время решается вопрос о подъеме судна со дна залива. Спасатели рассчитывают в том числе на помощь военных.