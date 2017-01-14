В соцсети пытаются опознать зацеперов с Ленинского проспекта

Видеоролик с прильнувшими к отъезжающей электричке подростками обсуждают пользователи соцсети. Автор ролика утверждает, что он был снят в Петербурге 14 января, предлагает родителям опознать своих отпрысков и провести с ними воспитательную беседу.

Как следует из опубликованного в соцсети "ВКонтакте" видео, субботним днем пятеро подростков зацепились за последний вагон электрички на платформе Ленинский проспект в Кировском районе Северной столицы.

"На станции Ленинский проспект молодые парни лет по 14 катаются зацепом на электричке. Может, кто-нибудь свое чадо узнает! А то не очень приятно будет видеть маленьких детей потом на рельсах", – пишет автор.

Проезд снаружи поездов стал популярным среди российских подростков с начала 2010-х годов. Чаще всего в СМИ таких экстремалов называют зацеперами. Электрички только один из способов передвижения – упоминаются случаи использования поездов дальнего следования, общественного транспорта, включая метрополитен. Административный кодекс предполагает для такого вида правонарушения штраф в размере от 100 до 500 рублей. Правоохранительные органы систематически выступают с обращениями к зацеперам, в которых просят не рисковать своей жизнью.