Стена дома рухнула на спорткомплекс РЖД в центре Петербурга

Кирпичная стена бывшей фабрики Крупской упала на спорткомплекс РЖД. Пострадавших нет.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 14 января они стали свидетелями разбора кирпичных завалов на территории физкультурно-оздоровительного центра «Локомотив» на улице Константина Заслонова.

«Пришел ребенка забирать с тренировки, а раздевалка засыпана кирпичом. И обрушенная стена возвышается на ней», – отметил очевидец Андрей.

«Локомотив» состоит из двух комплексов – бассейна и стадиона, примыкающего к территории бывшей кондитерской фабрики имени Надежды Крупской по Социалистической улице, 21. Зимой тренировки по футболу проводятся в обогреваемых шатрах, к которым ведет короткая дорожка от раздевалок. Сейчас она недоступна для прохода.

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» подтвердили инцидент на «Локомотиве»: «При обрушении стены соседнего здания пострадали временные раздевалки. Пострадавших нет, так как во время падения кирпичей никого не было внутри. Организация, ответственная за демонтажные работы, пообещала в недельный срок устранить повреждения».

Спорткомплекс работает.

Фабрика Крупской принадлежит норвежскому холдингу «Оркла». Несколько лет назад она переехала в Ленобласть, а территорию выкупила группа компаний «Пионер». На месте фабрики планируется построить апарт-отель YE’S. Строительство Смольный согласовал в феврале 2016 года. Работы по сносу корпусов начались в мае.

Комментарий «Пионера» пока получить не удалось. Контактный телефон пресс-службы компании отключен.