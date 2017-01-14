Дымогенератор сымитировал пожар в Сбербанке на Культуры

Сработавшая случайно охранная система Сбербанка 14 января сымитировала пожар в Петербурге. На валивший из отделения дым отреагировали спасатели.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном банке Сбербанка, около трех часов дня в круглосуточной зоне отделения на проспекте Культуры, 22 сработала охранная система с использованием дымогенератора.

«Он является дымовой завесой, создает препятствие для злоумышленников и безопасен для клиентов», – уточнили в банке.

Местные жители, увидев дым из окон, вызвали пожарных. Те приехали, но помощь не потребовалась.

В ГУ МЧС Петербурга «Фонтанке» подтвердили вызов на Культуры: «Ложное срабатывание сигнализации».

В банке отметили, что дымогенераторами оборудовано большинство зон самообслуживания банка.