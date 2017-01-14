"Викинг" оказался голым королем

Мне фильм очень не понравился, и я попробую объяснить, какие у меня есть претензии и почему я так считаю, несмотря на победнейшие реляции, которые идут с Первого канала.

Бюджет фильма составлял 1 млрд 250 миллионов – вот это рекорд. Кассовые сборы на сегодняшний момент примерно дали миллиард, и, видимо, уже больше не получится, потому что уже две недели оно молотит. Есть такой принцип, насколько хорошим бы ни был фильм, все "сливки" снимаются в первую неделю проката, когда в кассах очереди. Кто не успел посмотреть, приходят во вторую неделю. Потом уже можно особо не показывать, потому что денежный кассовый поток превращается в тоненькую струйку и даже капельки.

Остановимся на этой сумме – миллиард, многие считают, что кассовые сборы компенсируют бюджет, но люди забывают про кинотеатры, которые говорят: "Минуточку, а мы что имеем с этого праздника жизни?" Они имеют больше половины с кассовых сборов. И тогда получается, что с экономической точки зрения, имея в виду тех, кто создавал эту картину, они затратили 1 млрд 250 миллионов, а получили обратно примерно полмиллиарда. Не будем считать, сколько они затратили на рекламу, сколько стоили сюжеты в новостях Первого канала. Таким образом, на сегодняшний момент возмещено народом где-то полмиллиарда.

Все было бы ничего, если бы народ воспринял это как большую нечеловеческую радость, если бы понравилось. За две недели я слышал два положительных отклика об этом фильме, и они меня удивили – неужели это может нравиться?

Фильм не окупился и окупиться вряд ли сможет, и жаль. Я не злорадствую в этом смысле, не хочу сказать, что все эти деньги кто-то расфасовал по карманам. Масштабность в фильме получилась, видно, что строили поселения, работали с компьютерной графикой. Картинка отдельно взятого кадра вполне достойная. Первые 15 минут, когда я смотрел, думал – смотрите, как здорово, какие-то зубры, люди, кого-то рубят, и все это так лихо у них получается.

За что можно было бы все простить, если бы был художественный, творческий успех, если бы люди выходили счастливыми и хлопали в конце сеанса, а люди не хлопали. В ругательных рецензиях, которые я читал на этот фильм, больше всего напирали на исторический аспект. Историческая составляющая вызвала шквал критики, с моей точки зрения это не всегда обоснованно, потому что очень много напирали на матчасть: не те щиты, шлемы, мечи, копья, не так стояли, ходили, не так приносили жертвы.

Мне кажется, что это самое простительное. Во-первых, как жили в ту эпоху, мало кто знает. Во-вторых, практически во всех исторических фильмах, романах огромное количество таких "блох"- не тот мундир на офицере, не той системы ружье, не такой штык, не такие отношения между солдатами и офицерами.

Классический пример таких несостыковок – это бессмертный роман Льва Толстого "Война и мир". Это при том что сам Лев Николаевич был военным человеком. Он был поручиком-артилл еристом во время Крымской войны, и по всем откликам он был очень дельный офицер. Тем не менее дельный офицер все то, что касается войны 1812 года, написал, далеко отойдя от реальной канвы событий. Об этом было много исследований. Даже известный военный историк генерал Драгомиров посвятил этому исследование.

Это скучно и неинтересно. Роман Льва Толстого мы любим не за это. Не случайно сериал "Война и мир", который сделали в адаптационном варианте англичане, бил все рекорды. Потому что это замечательный роман о человеческих взаимоотношениях , это роман о любви на фоне и войны, и мира. Все "блохи", которые возникают при экранизациях, они прощаются, если это интересная история.

Есть сериал "Американцы" про советских разведчиков, которые действуют на территории Соединенных Штатов, там такие ляпы допускались, что даже у советского полковника разведки был перевернут погон. Это, конечно, вызывает ухмылку, но все прощаешь, потому что это "блохи".

В фильме "Викинг" много таких откровенных ляпов. Серьезнее претензии исторического плана можно предъявить этому фильму в плане изложения самой канвы событий, связанных с основным героем, а именно Владимиром, который впоследствии стал святым и Красным, не побоюсь этого слова, Солнышком.

Тут было много нарушено, непонятно по какой логике. Я бы понял, если бы это было нарушено в угоду художественному повествованию, художественной логике, в угоду драматургии, предложенной в этой истории, но поскольку драматургии там не было, то я не понял, зачем нужно было менять один всем известный персонаж на другой.

Например, там показан дядькой-боцманом, который при Владимире состоит, некий Свенельд, варяг-викинг. Хотя многие считают, что Добрыня Никитич, богатырь былинный, и был дядькой Владимира, его доверенным лицом, – здесь его совершенно нет.

Много таких моментов, которые вызывают удивление. У меня главная претензия в том, что совершенно не показан контекст развития этой истории. Она очень камерная получилась сама по себе, в ней нет общеевропейского контекста. Тот самый исторический контекст, то есть на каком фоне происходят те самые события? А что Европа, Азия? Ведь у Владимира был выбор некий, если говорить о религиях, и католики приходили, и мусульмане, и иудеи, а это значит, что не была изолирована та территория, которую называли по-разному. Мы ее сейчас Киевская Русь называем, она не была вырвана из общеисторическог о контекста. Почему викинги? Почему они так свободно ходили ? Это совершенно не показано. Каковы предпосылки появления христианства на Руси? Христианство пришло на Русь задолго до князя Владимира. Княгиня Ольга, многим известная по историческим анекдотам, которая мстила за убиенного мужа Игоря, она была христианка. Святослав, батюшка Владимира, он был язычником, но христиан было уже много, и идеи христианства – они проникали, и это было христианство разного толка. Сама острая проблема выбора – вообще никак не показана. То есть как будто это такое волшебное царство за семью горами, которое живет само по себе.

Не случайно название "Викинг", хотя авторы здесь немного спрятались. Повествование ведется от лица Свенельда – вот он викинг на самом деле, а кто такой Владимир – это большой вопрос. Многие посчитали, что викинг – это Владимир. Почему была выбрана только одна из теорий происхождения государства Российского? Ведь есть несколько базовых. Норманская теория самая известная, самая обоснованная, но она на самом деле далеко не единственная и спорная. Кстати, это извечный спор между славянофилами и западниками, мы тут у себя ничего не можем, приходите, правьте нами – это всегда славянофилов возмущало. В этом определенный смысл был, потому что в одной из теорий викинг – это человек, ушедший в "вик". Вик – это поход, набег, разбой. Ты викинг, пока ты в вике. Ушел в вик – стал викингом, вернулся – снова стал землепашцем. И некоторые считали, что это состояние вика на славянский манер называется "варяги". Варягами были и скандинавы, и балтийские славяне, и просто славяне, любой сброд мог быть и варягом, и викингом.

Активным противником теории скандинавского происхождения нашей верховной государственной власти был Михайло Ломоносов. Ему принадлежит цитата в отношении академика Миллера, которого он очень не любил, подсиживал и гнобил. Они в Академии наук выясняли отношения, и он сформировал такую теорию, что это специальная идеологическая диверсия в отношении России со стороны немцев. Цитата звучит так: "И каких только гнусностей ни наколобродит немецкая свинья, залезшая в русские древности!" Это не совсем было справедливо по отношению к Миллеру, он настоящий ученый, но другое дело, что любой настоящий ученый одеяло на свой бочок перетягивает. Пот ому что какой бы ты ни был ученый, но ты человек, тем более в те времена другие были правила работы с источниками, этика научная очень сильно отличалась от нынешней.

В этом фильме, который был создан на государственные деньги, выбор норманской теории несколько удивляет, потому что это идет вразрез с политическим трендом в нашей стране. Опора на собственные силы и всякое коварство Запада, поэтому здесь нужно было бы прислушаться к мнению товарища Ломоносова. По крайней мере, показать художественными методами неоднозначность предложенной трактовки.

Как ни странно, здесь есть и сильные моменты этого фильма. Он хорош как приложение к учебнику истории, которое не надо смотреть целиком. Кусочками иллюстрируем оборону Полоцка, оборону Киева, иллюстрируем поход на Корсунь. При этом какие-то спорные моменты – это даже хорошо, потому что учитель может сказать детям, что на самом деле это не Свенельд, а Добрыня. Дети лучше запоминают, если им говорят, что вот здесь была ошибка. Когда им говорят, что Лев Толстой ошибся или не так написал про войну 1812 года, они сразу просыпаются и у них это вызывает интерес. На этом польза историческая заканчивается. Тем более это не программа "BBC History", задача стояла – художественными методами рассказать непростую историю. Главное – сделать эту историю интересной, вызвать отклик, вызвать эстетическую эмоцию. Эмоция вызвана не была.

Идеологический аспект фильма. Я считаю, что должна быть идеология в сильной стране. Там, где нет идеологии, государство слабым становится. Строительство идеологии – это очень сложный и деликатный момент. Это в том числе строительство исторических мифов, каких-то оценок, трактовок. В том числе это какое-то щадящее объяснение каких-то страшных моментов истории, очень противоречивых, но нуждающихся в объяснении.

Мы все знаем, что Владимир крестил Русь и стал святым, но мы все знаем, что он был зверь. Даже по меркам того времени. Он берет штурмом город, и за то, что ему крикнула Рогнеда "сын рабыни" (что не факт, его мать Малуша была ключница, а ее брат Добрыня был свободный человек, воевода, для особых поручений), он убивает братьев, папу, маму и при всех насилует Рогнеду. Вот это наш святой, которому ставят памятники. Когнитивный диссонанс возникает. Такого рода вещи нуждаются в очень деликатном объяснении, подаче, – может быть, нужен какой-то внятный исторический контекст. Все так раньше делали? Или он сделал и ужаснулся своим делам? Но этого там не происходит, более того, он показан как совершенно внятный братоубийца, он убил своего брата, заманив его в ловушку, взял жену его, она была беременна, но он с ней жил.

А потом в кино показано, что он захотел быть христианином, без каких-то осмыслений, и в этом я вижу очень серьезный идеологический провал. Потому что это системообразующи й святой, он один из самых известных, он один из самых нужных для сегодняшнего дня по задачам государства. Вопрос не в том, что он тезка нашего Владимира Владимировича, он еще и самый пацанский святой. Он творил, косорезил, потом зашел с нужной карты, принял христианство, крестил Русь и был канонизирован. Он мне не симпатичен, как показали в фильме, он мне отвратителен. Я не могу согласиться с тем, что он предложен в качестве почитаемого святого. Это вопрос к фильму. Всегда есть вопрос трактовок, и всегда есть вопрос выбора, на чем акцентируется внимание.

Эрнесто Че Гевара там, где его убили в Боливии, это место крестьяне очень быстро сделали местом поклонения. И они говорили, что здесь был убит святой Эрнесто. Этот святой Эрнесто был тот еще фрукт. На нем кровищи, как на чекистах времен Гражданской войны. Расстрелы на Кубе – это его идея. Это бесполезно рассказывать всем тем молодым людям, которые с горящими глазами на футболках носят его фотографию. Его смерть в бою – она многое искупает, этот идеализм. И вот не тот образ, который был на самом деле – задыхающийся астматик, ошибающийся во многих вопросах, – а то, каким он стал в народном сознании, делает его святым без вопросов.

Создатели фильма непрофессионально сделали свою работу. Задача все-таки стояла какие-то вещи попытаться объяснить исторически, идеологически, ничего этого сделано не было. И мне кажется, что в этом смысле это идеологический провал.

Так, как показано в фильме, принятие христианства ничего не меняет. Я очень много читал о Владимире. Я читал и художественную, и нехудожественную литературу. В принципе у Владимира очень интересная и необычная история, которая здесь показана очень неинтересно. Он страшный, кровавый, но необычный человек, который обладал магнетизмом и, главное, удачей, потому что он не должен был выжить, но выжил.

Итого фильм неудачен во всех аспектах, а именно: экономическом, историческом, идеологическом тоже. Но все это простилось бы, если бы была художественная удача. Я смотрел недавно фильм "Гладиатор", он не имеет к истории никакого отношения, хотя был такой император, действительно он погиб на арене. Но не так дрались, не те взаимоотношения, вообще ни о какой исторической психологии речи не идет, но есть прекрасный фильм о невероятном взлете человеческого духа. О предательстве, о любви, о чести, о том, как можно бросить вызов самой большой силе, победить ее и остаться человеком. И ты смотришь его и каждый раз получаешь удовольствие, а этот фильм не будут смотреть много раз, там не с чего получать удовольствие.

Фильм масштабный, каждый отдельно взятый эпизод – к нему нет особых вопросов, но это как детальки конструктора Лего, из которых никто ничего не составил, просто высыпали их на стол. Там нет связной истории и, самое главное, нет эффекта сопереживания. Там никого не жаль, включая Владимира. Не так давно я смотрел второй сезон великолепного сериала "Нарки" про Пабло Эскобара. Все это основывается на подлинной истории. Это страшный наркокороль Колумбии, он был кровавый зверь, ужасный человек, и фильм его совершенно не оправдывает, но он таким образом снят, что там дана его звериная мотивация. Правда наркокороля заставляет сопереживать, даже понимая то, что это плохие парни, но как это здорово сделано. Ты видишь его звериную правду и понимаешь, что не мог он по-другому. Ты заворожен этой историей.

Автор любого фильма должен ставить задачу, чтобы смотрели не отрываясь, чтобы получали несказанное удовольствие, но этого в фильме "Викинг" нет. Автор должен стремиться к тому, чтобы его героям сопереживали, чтобы плакали и смеялись, чтобы замирало сердце. Про фильм "28 панфиловцев" я говорил, что там сценария нет, так я это говорил, не посмотрев фильма "Викинг". По сравнению с фильмом "Викинг" в гораздо менее бюджетном фильме "28 панфиловцев" не то что сценарий есть, там премию можно давать за сценарную работу, потому что в "Викинге" нет никаких мотивационных объяснений. Ты должен сам додумывать, а тебе додумывается в сторону плохого. Откуда он взялся? Почему он пришел с викингами? Почему он штурмом должен брать этот Полоцк? Какая-то малолетка прокричала, что он сын рабыни, и после этого этот будущий святой берет штурмом город, насилует ее прилюдно и вырезает всю ее семью. Какая здесь мотивация? Но в фильме показано, что он просто попил отвар из мухоморов.

Там сделали две версии, 18 плюс и 12 плюс, и, судя по всему, они отличаются двумя половыми актами с Рогнедой, где в первый раз она ни в какую, но все равно гражданин Козловский в кожаных штанах ее имеет, а потом по доброму согласию, но все равно он не снимает своих кожаных штанов. Ни эротики, ни секса, ни удовольствия, ничего. Странное удивление, когда она начинает играть в любовь с Владимиром.

Владимир убивает собственного брата, у которого в детстве кораблик украл, потом на исповеди говорит, что я брата убил, плакать начинает, как Обама на пресс-конференци и.

Жена убиенного брата Ирина, бывшая монашенка, беременная, тоже начинает в любовь платоническую играть с Владимиром.

Там мотивации нет ни у кого, кроме как у одного персонажа – Варяжка, который мстит за убитого Святополка, брата Владимира, но тоже он это вяленько и хиленько делает и потом сливается от недоудавшейся мести.

В этой истории есть две загадки. Первая – загадка Эрнста. Мне довелось много лет назад беседовать с ним, он произвел положительное впечатление на меня, я был им очарован. Он показался мне человеком невероятно обаятельным, адекватным, с хорошей речью. Я не понимаю, как такой человек мог не увидеть абсолютного убожества сценарного. Либо он передоверился, что странно, ведь проект масштабный – 1 миллиард 250 миллионов, семь лет, Год кино, надо самому смотреть.

Вторая загадка, которую я не понимаю искренне. Перед Новым годом показали Владимира Владимировича Путина, с которым в небольшой компании Мединский, Эрнст, еще создатели фильма. Они ему демонстрируют этот фильм, а потом показывают его реакцию, он говорит: "Вообще, конечно, не все историки согласятся, но вы же художественное делали кино; если художественное, то интересно; может, я и второй раз посмотрю". Он вполне прорекламировал и сказал, что хорошая работа, при том что это абсолютно провальная вещь по всем направлениям.

Гражданин Улюкаев за два ляма долларов сидит в браслете дома, а здесь 700 миллионов улетели неизвестно куда и цели не достигнуто. Из моих знакомых не понравилось никому, люди выходили и плевались откровенно, потому что не остается никакого послевкусия, ни чувства гордости, ни чувства удовлетворенност и эстетического кипения. История про некрасивых людей. Были фильмы "Русь изначальная", фильм Ростоцкого "И на камнях растут деревья". Они были менее бюджетные, но очень интересные, их смотришь до сих пор. У Ростоцкого фильм на очень хорошей литературной основе базируется, это известная повесть "История Кукши из Домовичей". Так вот, вторая загадка: каким образом Владимира Владимировича Путина втянули в эту аферу? Либо я намного глупее президента и мне от этого тошно, либо я намного умнее, что не прибавляет оптимизма.

При победных реляциях Первого канала о том, что мы возрождаем кинематограф, мне так кажется, что такого рода вещами убивается кинематограф, потому что потом даются превосходны е оценки, а это оценки провалу, на это нельзя ориентироваться. Это неудача, она имела основания стать удачей, но провалилась на самом маленьком камешке, на драматургии, на сценарном деле.

Не успел я посмотреть фильм "Викинг", как, переключая каналы, наткнулся на фильм "Экипаж", это фильм-шедевр по сравнению с "Викингом". В фильме "Викинг" актер Козловский ходит, таращит глаза и не знает, что ему играть, поэтому ходит с мечом и кутается в бороду. В фильме "Экипаж" все в порядке, люди борются со стихией, таскают из самолета в самолет стюардесс, и смотришь с интересом. В итоге фильм "Викинг" – это сказка про голого короля, и главное, что многие будут бояться называть это своим именем. Так нельзя, вы теперь на черное говорите белое, вы выдаете за творческую удачу то, что является большой и грустной творческой неудачей. А вы не пробовали все то же самое, но с хорошим сценарием? Я не буду отговаривать смотреть этот фильм, я даже посоветую его посмотреть, потому что тут есть над чем подумать, я не жалею, что его посмотрел.