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14.01.2017 15:36

В Литве заговорили о стене на границе с Россией

Государственный бюджет Литвы на 2017 год предусматривает строительство стены на границе с Калининградской областью, передает портал Lietuvos žinios.

Отмечается, что в настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит €3,6 млн на строительство стены на границе с российским эксклавом.

«Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году», — пояснил министр.

Утверждается, что пограничное ограждение не станет «Китайской стеной», так как его основная цель усматривается в ограничении ввоза в Литву контрабанды.

В ноябре министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Россию «суперпроблемой» и выразил опасения, что российский президент Владимир Путин может испытать НАТО на прочность.

Источник: «Газета.Ru»


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