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14.01.2017 14:21

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы отказали горожанам в их намерении широкомасштабно прокатиться в субботу, 13 января, по улицам в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.
Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек
Сергей Николаев

Как передает корреспондент "Фонтанки", всего на мероприятие собирались от 100 до 200 велосипедистов. Стражи порядка также прибыли к 14 часам на место сбора в Инженерный сквер и предупредили, что, если колонна двинется одновременно, Деды Морозы и Снегурочки отправятся в отделения полиции за участие в несанкцинированной акции.

"Все сейчас прибывают в лёгком ступоре и не знают, что делать. Некоторые предлагают ехать частями, по 20 человек. Поскольку какого-то конкретного организатора у мероприятия нет, заявление полиции всех несколько обескуражило", – расказали "Фонтанке" участники велопробега.  

Полиция Петербурга пресекла велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

Позже велосипедсты все же нашли выход из ситуации – они двинулись по маршруту группами по 10 – 20 человек в соответствии с правилами дорожного движения. 


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