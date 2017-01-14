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14.01.2017 12:54

Гендиректор Sony Entertainment уходит в Snapchat

Генеральный директор компании Sony Entertainment Майкл Линтон объявил, что уходит в отставку, чтобы возглавить Snap, которой принадлежит приложение Snapchat, сообщает The Financial Times.

Линтон, комментируя принятое решение, отметил, что хорошо знаком с основателем Snapchat Эваном Шпигелем и был одним из первых инвесторов в тогда еще начинающий стартап.

«Я был связан с Эваном и Snapchat с первых дней и, учитывая их рост, решил, что пришло время перейти и сосредоточиться на должности председателя совета директоров», — сказал гендиректор Sony Entertainment.

Он сохранит за собой должность на срок до шести месяцев, за которые должен найтись преемник.

Гендиректор Sony Кадзуо «Каз» Хираи отметил, что надеется на плодотворную работу с Линтоном в рамках ухода последнего с должности и поиск нового сотрудника на его место.

Источник: «Газета.Ru»


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