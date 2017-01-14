В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу

В Таиланде во время авиашоу для детей разбился шведский военный истребитель JAS 39С Gripen, передает издание Bangkok Post.

В результате крушения истребителя погиб пилот, пишет издание.

Инцидент произошел в провинции Сонгкхла в 9:27 по местному времени (5:27 мск) 14 января, отмечает Bangkok Post. По информации издания, самолет разбился во время выполнения маневра «внезапного нападения» на взлетно-посадочной полосе.

В связи с происшествием аэропорт был закрыт, отмечает издание.

По словам представителя Минобороны страны, для расследования причин произошедшего будет создана специальная группа. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота, пишет Bangkok Post.