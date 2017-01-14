На трижды уволенного подполковника полиции Пулково возбуждено дело по поборам с таксистов

Северо-Западный следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по превышению служебных полномочий в отношении бывшего заместителя полиции линейного отдела транспортной полиции Пулково Сергея Ратушного. На днях были допрошены водители такси, работающие в аэропорту, которые рассказали, сколько надо платить полиции, чтобы принятые правила их не касались. Сама же личность фигуранта дела чрезвычайно любопытна – он три раза уже покидал ряды МВД и сегодня вновь судится с МВД за восстановление в органах.

По информации «Фонтанки», 13 января 2017 года Северо-Западный следственный комитет письменно уведомил Сергея Ратушного о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий». Безусловно, статья предусматривает службу подозреваемого в госорганах и, по данным «Фонтанки», в материалах дела рассматривается период до конца сентября 2016 года, то есть до дня увольнения подполковника Ратушного с должности заместителя полиции по охране общественного порядка линейного отдела в Пулково.

Само же уголовное дело было возбуждено 9 января этого года. И как стало известно «Фонтанке», 10 и 11 января были допрошены многочисленные таксисты, работающие в аэропорту Пулково. Согласно их откровениям, вплоть до своего увольнения в конце сентября 2016 года подполковник Ратушный получал с них деньги за покровительство.

По мнению собеседников «Фонтанки» в транспортной полиции, оперативное сопровождение этого уголовного дела ведет отдел «М» (контроль за правоохранительными органами) УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Фонтанка» напоминает, что 11 января этого года она упоминала уже о подполковнике Ратушном в связи с его желанием восстановиться в органах МВД – в данное время Смольнинский суд Петербурга рассматривает иск Ратушного к Управлению на транспорте МВД по СЗФО. Заодно мы достали любопытную информацию о том, что за свою карьеру Ратушный уже два раза находился под следствием за хранение взрывчатых веществ и грабеж, два раза был уволен за дискредитацию, но два раза был и восстановлен.

«Фонтанка» расскажет о суммах для полиции, необходимых для спокойной работы нелегальных такси в Пулково, и вспомнит, что пока никто еще не смог навести порядок в этой индустрии возле «Воздушных ворот». Ну и, конечно, о характере и лихой езде Сергея Ратушного на личном Land Cruiser с говорящими номерами «002» читайте в материале «Заплати полиции и бери такси в Пулково».