Семиклассница сиганула в окно в Красном селе, избегая наказания за прогулы

Юная жительница Петербурга сбежала от мамы через окно первого этажа. 12-летнюю девочку разыскивает полиция.

Как стало известно "Фонтанке", девочка сбежала от мамы вечером 13 января, пока они были в гостях на улице Спирина, дом 9, корпус 1. По предварительной информации, семиклассницу наказали за прогулы уроков и запретили гулять. Однако 12-летний подросток с такими мерами был не согласен. Девочка втихаря сиганула в окно первого этажа.

Со слов мамы, она уже сбегала из дома на сутки.