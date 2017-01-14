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14.01.2017 11:23

Мужчина с химическим ожогом желудка скончался в больнице Петербурга

Полиция Северной столицы выясняет все обстоятельства смерти 36-летнего мужчины, который умер на следующий день после госпитализации. 

Как стало известно "Фонтанке", мужчина был доставлен в третью городскую больницу вечером 12 января из своего дома на Сиреневом бульваре. Из-за химического ожога пищевода и желудка он скончался утром следующего дня. Полиция выясняет, чем были вызваны такие повреждения организма. 

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.


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