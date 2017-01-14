Мужчина с химическим ожогом желудка скончался в больнице Петербурга

Полиция Северной столицы выясняет все обстоятельства смерти 36-летнего мужчины, который умер на следующий день после госпитализации.

Как стало известно "Фонтанке", мужчина был доставлен в третью городскую больницу вечером 12 января из своего дома на Сиреневом бульваре. Из-за химического ожога пищевода и желудка он скончался утром следующего дня. Полиция выясняет, чем были вызваны такие повреждения организма.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.