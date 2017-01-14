Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленно отменять антироссийские санкции, но не исключает, что это произойдет в будущем. Об этом он рассказал газете Wall Street Journal.

Как сообщает издание, в часовом интервью политик заявил, что ограничительные меры будут сохраняться "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем он отметил: "Если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Во время предвыборной кампании и после победы Трамп многократно заявлял о том, что намерен сотрудничать с Россией.

США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из России, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности Москвы к хакерским атакам предъявлено не было. В опубликованном 6 января совместном докладе разведслужбы США вновь обвинили Кремль во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

В пятницу Обама продлил на год санкции, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.