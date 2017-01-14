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14.01.2017 10:59

Lucasfilm опровергла планы заменить Кэрри Фишер графикой в новых «Звездных войнах»

Кинокомпания Lucasfilm заявила, что не будет заменять актрису Кэрри Фишер графической моделью в следующем эпизоде «Звездных войн». Об этом сообщается в официальном блоге киносаги.

«Обычно мы не отвечаем на спекуляции фанатов или прессы, но ходит слух, на который нам хотелось бы ответить. Мы хотим заверить наших фанатов, что у Lucasfilm нет планов воссоздавать образ Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы при помощи цифровых технологий», — говорится в заявлении.

В Lucasfilm подчеркнули, что Кэрри Фишер всегда была, есть и будет частью семьи кинокомпании, «нашей принцессой, нашим генералом и, что еще важнее, нашим другом».

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что в студии Disney опровергли слухи о переговорах с наследниками актрисы Кэрри Фишер о новой цифровой версии принцессы Леи.

Фишер успела сняться в восьмом эпизоде. По имеющимся данным, у нее также была значительная роль в девятом. Цифровой образ молодой принцессы Леи появился в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории» с разрешения актрисы.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года после сердечного приступа.

Источник: «Газета.Ru»


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